Machulski ujawnia kulisy pracy z Pawłem Kukizem. Na odpowiedź nie musiał długo czekać!

W rozmowie z Marcinem Mellerem, Machulski został zapytany o najtrudniejsze współprace w jego karierze. Reżyser przyznał, że generalnie miał szczęście do aktorów, ale wspomniał o specyficznej sytuacji podczas realizacji "Girl Guide".

- Chyba miałem szczęście, bo nie miałem jakichś zagwozdek tego typu. Mówię o głównych rolach, a nie epizodach, bo to się zdarza. [...] Teraz mi się przypomniało, tylko to nie był aktor zawodowy – Paweł Kukiz i film "Girl Guide" - powiedział.

Machulski podkreślił, że zaangażowanie Kukiza do filmu było decyzją producenta, Witolda Adamka.

- Wybrał go Witek Adamek, który był producentem. On miał obsadę i dał mi tylko książkę, żeby zrobić scenariusz i żebym to wyreżyserował. Wszystko właściwie było jego - stwierdził.

Reżyser przyznał, że nie znał wówczas dobrze Kukiza i nie miał z nim tak dobrego porozumienia, jak Adamek. Porównał to do pozytywnej współpracy z Adamem "Nergalem" Darskim przy filmie "Ambassada".

- Z Pawłem Kukizem było dziwnie. On miał jakieś problemy, wynikające z tego, że strasznie mu zależało, a nie radził sobie z warsztatem. Tak mi się wydaje. Zagrał, jak trzeba, ale jak mi mówisz, z kim miałem problem, to było właśnie to. To był ktoś, kogo nie ja obsadziłem, nie bardzo się wyczuwaliśmy - ocenił.

Kukiz odpowiada na zarzuty Machulskiego

W odpowiedzi na słowa Machulskiego, Paweł Kukiz opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do wypowiedzi reżysera. Zwrócił uwagę na fakt, że ich kontakt na planie był minimalny.

- Panie Machulski... "Kukiz nie radził sobie"... Ale dostał główną nagrodę i za film i za rolę. Pan nie może ani dobrze, ani źle wspominać pańskiej ze mną współpracy, bo w ciągu całego okresu powstawania filmu pana nie było. Spotkaliśmy się raptem chyba tylko raz, na jakieś 5-10 minut, także trudno mówić o jakiejkolwiek współpracy - napisał.

Kukiz podkreślił również, że to Witold Adamek był faktycznym reżyserem filmu, a on sam otrzymał nagrodę za swoją rolę:

- Pan praktycznie nie reżyserował tego filmu (sam pan o tym wspomina w wywiadzie), ale podpisał pan się pod nim i wziął zań nagrodę »Złotych Lwów« no i finansową, bez skrupułów, choć w praktyce i reżyserię i produkcję od a do z wykonał ś.p. Witold Adamek. Ja zaś otrzymałem nagrodę Fundacji Kultury Polskiej za rolę pierwszoplanową i debiut aktorski - dodał polityk.

