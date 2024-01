Magdalena Ogórek pokazała, co teraz robi. Zaskoczenie?

Historia miłości Jerzego Owsiaka i jego żony. Mają za sobą burzliwe chwile! Doszło nawet do rozstania

Magdalena Ogórek nie ma za sobą łatwego czasu. Po ośmiu latach pracy w TVP Info jej przepustka wygasła z dnia na dzień. Dziennikarka straciła także pracę w Radiu Opole, gdzie prowadziła audycję. W grudniu 2023 roku była prezenterka TVP została ułaskawiona przez prezydenta Andrzeja Dudę po tym, jak została pozwana za swoje słowa w programie „W tyle wizji”.

Te wszystkie wydarzenia z pewnością były dla niej bardzo stresujące. Magdalena Ogórek postanowiła zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych i nic nie publikowała. W końcu jednak fani doczekali się jej powrotu. Na swoim profilu na Instagramie dziennikarka pochwaliła się kilkoma InstaStory, które pokazują, co teraz robi.

Jak się okazało, dziennikarka wyjechała do Rzymu, gdzie zwiedza zabytki i cieszy się chwilami spokoju. Warto przypomnieć, że już jakiś czas temu mówiła o planowanej podróży do Włoch w celach pracy naukowej. Czyżby zbierała materiały do kolejnej książki związanej ze sztuką? Fani na pewno zacierają ręce.

