Makabryczne wieści dla Rydzyka! Prosi o modlitwę. „To spadło tak nagle”

To musiała być niezwykle przykra wiadomość dla o. Tadeusza Rydzyka. O śmierci prof. Elżbiety Starosławskiej poinformował we wtorek marszałek województwa lubelskiego. – 4 marca, odeszła prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, wybitny lekarz onkolog, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie – napisał Jarosław Stawiarski na Facebooku.

– Człowiek niezwykle oddany Panu Bogu i ludziom, niezwykle. Bardzo wielu ludzi uratowała razem ze swoją załogą wspaniałą. Także bardzo proszę o modlitwę. No szkoda mi. To spadło tak nagle – mówił w radiu Tadeusz Rydzyk. Jak się okazało, wybitna profesor w ostatnich tygodniach ratowała życie m. in. chorego na nowotwór Zbigniewa Ziobry – poinformowała w mediach Suwerenna Polska . – Uratowała wiele istnień. Z wielką determinacją walczyła o zdrowie każdego chorego – czytamy w komunikacie.

Ojciec Tadeusz Rydzyk postawił muzeum Jan Pawła II za 200 mln złotych i otworzył z wielką pompą, po czym zamknął

Prof. Elżbieta Starosławska wiele razy gościła u o. Tadeusza Rydzyka w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak przyznał duchowny, lekarska pomogła wielu ludziom , ale miała jeszcze w życiu przysłużyć się chorym dzieciom. – Wiem, że bardzo wielu ludziom pomogła, tam przyjmowali, w tym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na leczenie bardzo często takie dochodzone ambulatoryjne, ale też wielu ludzi tam leżało, było. No klinika najnowocześniejsza. Miała plany jeszcze większe, jak ratować dzieci, młodzież, innych. Współpraca z przeróżnymi ośrodkami w Polsce i świecie – mówił o. Tadeusz Rydzyk na antenie Radia Maryja.

