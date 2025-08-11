Mało znane fakty z życia Jerzego Dziewulskiego. Miał związek z polityką i telewizją

2025-08-11 18:02

Informacja o śmierci Jerzego Dziewulskiego, emerytowanego policjanta, specjalisty w zakresie antyterroryzmu wywołała wiele smutku. Zmarł w wieku 81 lat, o czym poinformowała rodzina. W swojej karierze zawodowej łączył służbę w organach bezpieczeństwa z działalnością polityczną, pozostawiając po sobie znaczący ślad w historii polskiej policji i polityki.

Jerzy Dziewulski

Autor: Bartosz KRUPA/East News

Jerzy Dziewulski rozpoczął służbę w Milicji Obywatelskiej w 1966 roku, a po transformacji ustrojowej kontynuował ją w Komendzie Stołecznej Policji. Specjalizował się w pracy kryminalnej, a następnie objął stanowisko dowódcy jednostki antyterrorystycznej działającej na warszawskim lotnisku Okęcie. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczył w szkoleniach w Stanach Zjednoczonych, Izraelu oraz Francji. Jego dorobek zawodowy obejmuje udział w udaremnieniu 13 zamachów terrorystycznych. Jerzy Dziewulski był trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę, co stanowi unikatowe wyróżnienie w polskiej policji.

Jerzy Dziewulski jako polityk

Jerzy Dziewulski angażował się również w życie polityczne. W 1991 roku został po raz pierwszy wybrany do Sejmu z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Następnie, w latach 1993, 1997 i 2001, uzyskiwał mandaty poselskie z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Współpracował z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, pełniąc funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa. W 1995 roku odpowiadał za ochronę Aleksandra Kwaśniewskiego podczas kampanii prezydenckiej. Od grudnia 1995 do maja 1996 pełnił funkcję nieetatowego sekretarza osobistego prezydenta. W latach 1996-1997 zajmował stanowisko doradcy prezydenta RP ds. bezpieczeństwa.

Jerzy Dziewulski rodzina: żona Justyna, dwoje dzieci. Wzruszające, jak opowiadał o małżonce

Praca przy serialu

W ostatnich latach życia Jerzy Dziewulski aktywnie uczestniczył w życiu publicznym jako komentator spraw związanych z bezpieczeństwem w mediach. Ponadto, współpracował jako konsultant przy produkcji serialu kryminalnego "07 zgłoś się", w którym wystąpił w kilku epizodach. W 2005 roku bezskutecznie kandydował do Senatu jako kandydat niezależny. W czasie swojej kariery poselskiej zasiadał w Komisji Transportu, Łączności, Handlu i Usług, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw lustracyjnych, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

