PiS partię "tłustych kotów" Suski odpowiedział i zaskoczył!

Marek Suski w czwartek 19 stycznia, gościł u Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość radia Zet". W czasie rozmowy pojawiła się masa pytań poważnych dotyczących sytuacji politycznej oraz najbardziej istotnych spraw Polaków. W ramach pytań zdawanych przez słuchaczy pojawiło się jedno, które sprawiło, że Suski opowiedział o swoje metamorfozie. - Czy PiS jako partia tłustych kotów ma pomysły na to, by wygrać następne wybory, czy też wzorem PO zostało wam straszenie powrotem do władzy swoich największych konkurentów? - brzmiało pytanie zadane przez radiowego słuchacza. I tu Suski z żartem stwierdził, że on sam jest ostatnio "chudym kotem", ponieważ schudł. I wyjaśnił, jak do tego doszło.

Spektakularna metamorfoza Suskiego: schudł, bo pracował

Pociągnięty za język przez prowadzącego, ujawnił jak doszło do spektakularnej metamorfozy: - No ja ostatnio słuchałem, więc jestem chudym kotem. Trochę pracowałem przy remoncie własnego domu. Robiłem za murarza, malarza, bo mi dach przeciekał więc musiałem popracować i no rzeczywiście spadło parę kilo - pochwalił się i dodał, że w efekcie musiał nawet dorobić w pasku dwie dodatkowe dziurki! - Niektórzy mówią: jakąś dietę cud stosujesz? Ja mówię, tak tak: kielnia, piła - skwitował z uśmiechem Marek Suski. Faktycznie, patrząc na Suskiego gołym okiem widać, że polityk mocno zeszczuplał. Dowód na to zobaczycie w naszej galerii zdjęć poniżej:

