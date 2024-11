Marianna Schreiber chce być prezydentką? "Wybór jest tylko jeden"

Schreiber o aferze w "Kropce nad i"

Na fali emocji wywołanych wywiadem Olejnik i komentarzem Sikorskiego, Schreiber w swoim wpisie podkreśliła, że pytania o pochodzenie nie są dla niej tematem budzącym dyskomfort. "Możecie myśleć o mnie co chcecie, ale mnie pytanie o pochodzenie mojej żony na pewno nie zagnie" – napisała. Wyraźnie zaznaczyła, że nie obawia się trudnych pytań ani dyskusji o tożsamości i przynależności.

Jej stwierdzenie, że „wybór może być tylko jeden”, wywołało liczne spekulacje. Część komentujących uznała to za wyraz pewności siebie i jednoznaczną zapowiedź politycznych ambicji, podczas gdy inni postrzegają słowa Schreiber jako element prowokacyjnego stylu, z którego zasłynęła. Jednak zainteresowanie jej osobą pokazuje, że konsekwentnie buduje swój wizerunek osoby bezkompromisowej i gotowej na ryzyko.

Czy Marianna Schreiber myśli o prezydenturze?

Schreiber, która zaczynała karierę jako uczestniczka programu „Top Model”, przeszła długą drogę. Od mediów społecznościowych do osoby aktywnie komentującej sprawy polityczne i społeczne. Czy jednak planuje start w wyborach prezydenckich, czy to jedynie sposób na podtrzymanie zainteresowania wokół swojej osoby? Jej zwolennicy są przekonani, że mogłaby być świeżym głosem w polityce, co według nich byłoby korzystne dla kraju. Sceptycy jednak twierdzą, że jej działania to raczej medialna strategia, niż realne ambicje.

Przyszłość Schreiber w polityce?

Niezależnie od tego, czy deklaracja Schreiber faktycznie zapowiada wejście na polityczną scenę, czy jest to tylko prowokacyjny komentarz, jedno jest pewne – konsekwentnie umacnia swoją pozycję w debacie publicznej. Jej bezkompromisowość i gotowość do poruszania trudnych tematów przyciągają uwagę, a sama freakfighterka nie wydaje się zainteresowana pozostaniem na uboczu medialnego blichtru. To, czy jej słowa przełożą się na realne działania, dopiero się okaże, ale Schreiber skutecznie utrzymuje zainteresowanie wokół swojej osoby.

