Marianna Schreiber jak Grzegorz Braun! Odpaliła gaśnicę

Marianna Schreiber bez wątpienia lubi zaskakiwać i wzbudzać w internautach skrajne emocje, co niejednokrotnie udowadniała. Tym razem pochwaliła się w sieci nagraniem, na którym niczym Grzegorz Braun uruchamia gaśnicę i traktuje nią aktywistów związanych z Ostatnim Pokoleniem.

Marianna Schreiber z gaśnicą

Marianna Schreiber opublikowała na Twitterze nagranie, podczas którego w towarzystwie kamer wchodzi do lokalu i w przejściu uruchamia małą gaśnicę. Po opryskaniu osób wewnątrz odchodzi z wyraźnym uśmiechem. Całe nagranie ma 16 sekund, a jako tło użyła utworu "PRO8BLEM' autorstwa Ritz-Carlton, a konkretnie fragmentu:

Jak tworzyć to historięJak robić to furoręJak bańka to półtorejJak reszta mojeJak pozew to p******lęJak kiedykolwiek to terazJak kochać to ideałZamknięta butla to gadka szczerzaJak chcę parodię - to otwieram

Dodała także opis do filmiku, w którym nie kryje swojego zdecydowanie negatywnego stosunku do Ostatniego Pokolenia.

- Tak się powinno traktować terro***stów z ostatniego pokolenia, którzy każdego dnia blokując ulice blokują przejazd karetek, do lekarzy, narażają nas na śmierć. A potem śmieją nam się w twarz. Dokąd mamy czekać? Aż ktoś zginie? Protestuję przeciwko bezwzględnym terror***stom. Protestuję przeciwko wynajmowaniu im 190-metrowego lokalu na Kruczej 17 za 3 tysiące zł. Protestuję przeciwko bezradności wobec bandytyzmu na niewinnych ludziach - napisała.

Czym zajmuje się Ostatnie Pokolenie?

Ostatnie Pokolenie skupia aktywistów, którzy chcą zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny. W sieci co jakiś czas pojawiają się filmiki z ich akcji, polegających głównie na blokowaniu ważnych ulic w Warszawie. Zazwyczaj aktywiści siadają w poprzek jezdni, nie przepuszczając pojazdów lub przyklejają się do asfaltu. Przy okazji prezentują transparenty uświadamiające o kryzysie klimatycznym.

Działania Ostatniego Pokolenia często spotykają się z krytyką, zwłaszcza wśród kierowców, którzy przez ich akcje nie mogą przejechać. Nie raz także podnoszono, że przez ich działalność karetki miały problem z przejechaniem, na miejscu często pojawia się także policja próbująca usunąć aktywistów.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marianna Schreiber:

Sonda Popierasz działania aktywistów z organizacji Ostatnie Pokolenie? Tak Nie Tylko czasami

Express Biedrzyckiej - Dariusz Joński | 2024 12 12 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.