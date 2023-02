Marianna Schreiber ostro wkurzyła się na znanych Polaków: Nie plujecie już na celebrytkę tylko na mundur

Była uczestniczka "Top model" i założycielka partii "Mam Dość 2023" nie wytrzymała i zaapelowała do znanych szyderców, by przestali się nabijać z faktu, że poszła do wojska. - Zwracam się do wszystkich osób publicznych, które szydzą z tego, że jestem w wojsku - myślę, że jednego dnia byście tutaj nie przeżyli dobrowolnie. Co jak co, ale za twittami z kanapy stoją odważni ludzie, których ta odwaga by się skończyła po przekroczeniu bramy koszar - napisała Marianna Schreiber na Twitterze. - Nie plujecie już na celebrytkę tylko na mundur. Być może w sytuacji zagrożenia to właśnie ja będę chronić Was, a nie odwrotnie - zagrzmiała. Wcześniej napisała, że wzięła udział we mszy świętej z okazji Środy Popielcowej. Jak zaznaczyła w kaplicy pojawiło się tylko 15 osób na 110 stacjonujących w jednostce.

Co tak rozsierdziło Mariannę Schreiber?

- A tej pani co poszła do wojska to w zasadzie o co idzie, bo nie łapię? - napisał Tomasz Lis. Żona ministra PiS szybko mu odpowiedziała. - Ta Pani to zapewne żołnierz Wojska Polskiego, który będzie Pana chronił w przypadku zagrożenia - zripostowała. Wówczas odezwał się były rzecznik rządu Jerzego Buzka. - Będzie nas bronić przed wrogiem. Na Instagramie i Tik-toku - napisał Krzysztof Luft.

1/2 Zwracam się do wszystkich osób publicznych, które szydzą z tego, że jestem w wojsku - myślę, że jednego dnia byście tutaj nie przeżyli dobrowolnie. Co jak co, ale za twittami z kanapy stoją odważni ludzie, których ta odwaga by się skończyła po przekroczeniu bramy koszar.— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) February 22, 2023

A tej pani co poszła do wojska to w zasadzie o co idzie, bo nie łapię?— Tomasz Lis (@lis_tomasz) February 22, 2023

