Marianna Schreiber pamiętała o urodzinach Donalda Tuska! Czego mu życzy?

Szok, to mało powiedziane

Kasia Tusk nie wytrzymała! Doszło do awantury, o co poszło?

Marianna Schreiber nie może narzekać na brak zajęć. Cały czas coś się u niej dzieje, czy to treningi do freak fightów czy też szkolenia wojskowe. Mimo to znajduje czas na obserwowanie najważniejszych wydarzeń na polskiej scenie politycznej i ich komentowania, a 22 kwietnia pamiętała nawet o urodzinach Donalda Tuska. Z tej okazji zamieściła na swoim profilu na Twitterze specjalny post.

- Dzisiaj ma urodziny jeden z dwóch najważniejszych polityków w Polsce Donald Tusk. Jakbyśmy go nie oceniali, na pewno odcisnął trwałe piętno na polską rzeczywistość. Mimo, że w wielu aspektach się z nim nie zgadzam, wyznaję inne poglądy - to uważam, że jako Premiera, powinno się go szanować, chociażby dlatego, że reprezentuje Polskę na granicą - napisała.

Dodała także grafikę, na której widać lidera PO na sejmowej mównicy, który z uśmiechem wskazuje na palcem na samą Mariannę Schreiber, która "wkleiła się" na fotografię. Nie zabrakło także życzeń.

- Z okazji jego urodzin, chciałabym życzyć przede wszystkim zdrowia, większego dystansu do samego siebie oraz podejmowania trafnych decyzji - czytamy.

Nikogo nie powinien dziwić apel Marianny Schreiber o szacunek - w końcu sama wiele razy była ostro krytykowana. Często także podkreśla, że można się z kimś nie zgadzać, jednak wzajemny szacunek i uprzejmość powinny obowiązywać między podziałami.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marianna Schreiber:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej

P. MATYSIAK: PARTIA RAZEM NIE POPRZE KREDYTU 0% Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.