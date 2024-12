Marianna Schreiber nie ukrywa, że poprawiała urodę. Jeśli porównać jej zdjęcie sprzed kilku lat, wyraźnie widać zmiany. Schreiber zyskała sławę przez udział w Top Model w 2021 roku. W programie została przedstawiona, jako żona polityka PiS, co jeszcze bardziej wzbudziło zainteresowanie jej osobą. Szybko zaczęła bywać na czerwonych dywanach, założyła blog, zrobiło się wokół niej ogromne zamieszanie. Idąc za ciosem Marianna Schreiber postanowiła spróbować swoich sił w świecie polityki i mediów. Stworzyła partię "Mam dość 2023", która była jej oczkiem w głowie, a nawet uwzględniano ją w sondażach. Zdecydowała się także na wejście w szeregi wojska, została żołnierzem. W końcu jednak weszła w świat freak fightów, ma za sobą kilka walk w klatce.

Wielki glow up Marianny Schreiber

Przed te kilka lat zdecydowanie przeszła też metamorfozę związaną z wyglądem. Gdy Polacy ją poznali wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Zmiany widać gołym okiem, czego ona sama się nie wypiera. Wręcz przeciwnie. Ostatnio nawet opisała krok po kroku, co zmieniła w twarzy, jakie zabiegi przeszła, co poprawiła. Wszystko na prośbę fanów, którzy dopytywali o metamorfozę. Marianna Schreiber nie tylko poprawiła nos, o czym już wiadomo, ale przeszła szereg innych zabiegów. Jak podkreśliła, przez to, że bardzo często korzystała z solarium miała mocno zniszczoną skórę:

Byłam osobą, która korzystała wiele lat z solarium. Miałam strasznie suchą skórę, opadające powieki, zmarszczki (kurze łapki, zmarszczki królicze, pogłębione bruzdy nosowo - wargowe -> te wgłębienia między polikiem a nosem). Szczękę wysuniętą do przodu. Przez co wada wymowy i zgryzu. Przebarwienia i wreszcie nos, który nie tylko estetycznie mi przeszkadzał ale krzywa przegroda i wieczne problemy z zatokami - opisała swoje bolączki.

Schreiber wspomniała również o tym, iż miała bardzo niskie poczucie własnej wartości. Dlatego też postanowiła zmienić to i owo. Przeszła dwie operacje nosa, dzięki czemu: naprawiona została przegroda nosowa, skrócony czubek, przypiłowane kości, zlikwidowane fałdy nosowo wargowe.

Do tego doszło wypełnienie zmarszczek na czole, przy oczach i na nosie. - Stosowałam 4 zabiegu uelastyczniania skóry ze względu na to, że była wysuszona od solarium (terapia osoczem). Nota bene do dziś przez solarium mam problemy zdrowotne i już do końca życia nie będę mogła się opalać. Dziś nawet w zimę stosuję fluid z filtrem 60 - przyznała wprost. To jednak nie wszystko, bo jak napisała:

Operowałam także powieki dzięki czemu mam bardziej „otwarte oko” i podniesione brwi. Założyłam aparat na zęby (nakładkowe leczenie 2 lata) górne i dolne. Dzięki czemu szczęka się ustabilizowała, zęby nie są wysunięte do przodu i są równe. Wybielałam zęby jakąś pastą, bo naświetlanie cholernie mnie bolało. Ale zęby od początku do końca są moje.

To wszystkie zabiegi, które wykonała na twarzy. Marianna Schreiber przyznała, że chociaż wiele osób podejrzewa, że ma zoperowane także piersi, te są naturalne, a wygląda zawdzięczają dobrze dobranemu stanikowi, zresztą jak przyznaje, nie może na razie ich operować przez sport: - Uprawiając sport nie mogę sobie pozwolić na sztuczne i być może kiedyś podejmę się tej operacji - nie wykluczam. Na pewno nie dziś i nie jutro i nie za rok. Celebrytka miała też zabiegi na szyję: - Choć strasznie bolesne i pozostawia ślady na okres 7 dni - opłaca się - podsumowała.

NIŻEJ ZDJĘCIA MARIANNY SCHREIBER UKAZUJĄCE JEJ PRZEMIANĘ