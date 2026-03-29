Marta Kaczyńska konsekwentnie promuje PiS. Jej aktywność w sieci to pokazuje

Weronika Fakhriddinova
2026-03-29 17:00

To nie wygląda na chwilowy gest ani jednorazowe udostępnienie. Marta Kaczyńska od dłuższego czasu wyraźnie pokazuje w mediach społecznościowych, po której stronie politycznego sporu stoi. Jej facebookowa aktywność regularnie wzmacnia przekaz Prawa i Sprawiedliwości, a kolejne publikacje tylko to potwierdzają.

  • Marta Kaczyńska aktywnie wspiera Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych, publikując materiały promujące partię.
  • Na jej profilu pojawiły się grafiki z hasłami takimi jak "Polska kolej, polski tabor, polscy wykonawcy" oraz zapowiedzi wydarzeń PiS.
  • Działalność córki Lecha Kaczyńskiego jest interpretowana jako stałe wzmacnianie przekazu PiS, mimo że nie angażuje się w bieżącą rywalizację partyjną.
  • Jakie są konsekwencje tej aktywności dla jej wizerunku i postrzegania Prawa i Sprawiedliwości?

To nie jednorazowy gest

Marta Kaczyńska od dawna pozostaje aktywna w sieci i nie ukrywa sympatii do środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Na jej facebookowym profilu regularnie pojawiają się materiały związane z partią Jarosława Kaczyńskiego, udostępnienia politycznych przekazów oraz wpisy wzmacniające narrację obozu PiS.

Jej profil od dawna wzmacnia przekaz PiS

Na jej profilu pojawiła się także zapowiedź wydarzenia „Myśląc Polską. Alternatywa 2.0”, promowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. To pokazuje, że aktywność córki Lecha Kaczyńskiego nie ogranicza się do okazjonalnych reakcji na bieżące wydarzenia. Przeciwnie, od dłuższego czasu wpisuje się w stałe promowanie inicjatyw i przekazu tej formacji.

Nazwisko, które wciąż ma polityczny ciężar

W przypadku Marty Kaczyńskiej każde takie działanie ma dodatkowy ciężar polityczny. Choć sama nie bierze udziału w bieżącej partyjnej rywalizacji, jej nazwisko wciąż budzi emocje i pozostaje ważnym symbolem dla części prawicowego elektoratu. Dlatego nawet pozornie proste udostępnienia są odczytywane jako jasny sygnał polityczny.

Jej profil coraz bardziej przypomina więc nie tylko prywatną przestrzeń w mediach społecznościowych, ale także miejsce, w którym regularnie wzmacniany jest przekaz PiS. A internauci nie mają wątpliwości, że to nie dzieje się przypadkiem.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Kaczyńska z synem na spacerze

Polityka SE Google News
Marta Kaczyńska z synem na spacerze
Galeria zdjęć 24
Sonda
Czy Marta Kaczyńska powinna tak wyraźnie angażować się po stronie PiS?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

