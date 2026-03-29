Marta Kaczyńska konsekwentnie promuje PiS. Jej aktywność w sieci to pokazuje

Marta Kaczyńska aktywnie wspiera Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych, publikując materiały promujące partię.

Na jej profilu pojawiły się grafiki z hasłami takimi jak "Polska kolej, polski tabor, polscy wykonawcy" oraz zapowiedzi wydarzeń PiS.

Działalność córki Lecha Kaczyńskiego jest interpretowana jako stałe wzmacnianie przekazu PiS, mimo że nie angażuje się w bieżącą rywalizację partyjną.

Jakie są konsekwencje tej aktywności dla jej wizerunku i postrzegania Prawa i Sprawiedliwości?

To nie jednorazowy gest

Marta Kaczyńska od dawna pozostaje aktywna w sieci i nie ukrywa sympatii do środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Na jej facebookowym profilu regularnie pojawiają się materiały związane z partią Jarosława Kaczyńskiego, udostępnienia politycznych przekazów oraz wpisy wzmacniające narrację obozu PiS.

Polska 2050 nie ma dobrych sondaży? Maciej Żywno ripostuje: Ale ma wpływ na rządzenie!

Jej profil od dawna wzmacnia przekaz PiS

Na jej profilu pojawiła się także zapowiedź wydarzenia „Myśląc Polską. Alternatywa 2.0”, promowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. To pokazuje, że aktywność córki Lecha Kaczyńskiego nie ogranicza się do okazjonalnych reakcji na bieżące wydarzenia. Przeciwnie, od dłuższego czasu wpisuje się w stałe promowanie inicjatyw i przekazu tej formacji.

Nazwisko, które wciąż ma polityczny ciężar

W przypadku Marty Kaczyńskiej każde takie działanie ma dodatkowy ciężar polityczny. Choć sama nie bierze udziału w bieżącej partyjnej rywalizacji, jej nazwisko wciąż budzi emocje i pozostaje ważnym symbolem dla części prawicowego elektoratu. Dlatego nawet pozornie proste udostępnienia są odczytywane jako jasny sygnał polityczny.

Jej profil coraz bardziej przypomina więc nie tylko prywatną przestrzeń w mediach społecznościowych, ale także miejsce, w którym regularnie wzmacniany jest przekaz PiS. A internauci nie mają wątpliwości, że to nie dzieje się przypadkiem.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Kaczyńska z synem na spacerze

24

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal