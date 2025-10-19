Marta Nawrocka czy Agata Duda? Polacy ocenili ich działalność, tylko jedna ma powody do radości

Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, zebrała pozytywne oceny za pierwsze dwa miesiące urzędowania, co pokazał sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

46% respondentów oceniło pozytywnie działalność Marty Nawrockiej, w porównaniu do 41,5% pozytywnych ocen dla Agaty Dudy w sondażu SW Research dla „Wprost” z lipca 2025.

Marta Nawrocka od początku kadencji jest aktywna, angażując się w inicjatywy takie jak Narodowe Czytanie, wizyty w placówkach medycznych i edukacyjnych oraz towarzysząc mężowi w oficjalnych wizytach.

Agata Duda, pełniąc funkcję pierwszej damy przez dekadę, również angażowała się w działalność charytatywną i promowanie czytelnictwa, jednak pod koniec jej kadencji opinie Polaków były bardziej podzielone.

Agata Duda, przez dekadę pełniąca funkcję pierwszej damy, często towarzyszyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas oficjalnych uroczystości krajowych i wizyt zagranicznych. Angażowała się także w działalność charytatywną, zainicjowała Narodowe Czytanie propagujące polską literaturę i pozytywny wpływ czytania zwłaszcza na dzieci, wielokrotnie odwiedzała także szpitale i szkoły, poznając codzienną rutynę placówek oraz poznając wyzwania, z jakimi te muszą się mierzyć.

Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, objęła swoją funkcję wraz z Karolem Nawrockim w sierpniu. Od samego początku wykazuje się dużą aktywnością, o czym świadczy jej post w mediach społecznościowych, w którym podsumowała pierwsze dwa miesiące swojej działalności. W tym krótkim czasie zdążyła między innymi zainaugurować Narodowe Czytanie, odwiedzić Klinikę Budzik, wziąć udział w Wielkim Święcie Plonów w Pałacu Prezydenckim czy towarzyszyć Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych i Watykanie.

Polacy ocenili Agatę Dudę i Martę Nawrocką

W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” spytano Polaków o ocenę pierwszych dwóch miesiący działalności Marty Nawrockiej. Jak się okazuje, większość respondentów, bo 46%, wystawiło żonie Karola Nawrockiego dobrą ocenę. Z kolei 16% nie jest zadowolonych z jej działalności, a 38% nie ma zdania na ten temat.

Sondaż przeprowadzony przez SW Research na zlecenie „Wprost” w lipcu 2025, niemal na sam koniec kadencji, pokazuje, że opinie Polaków na temat Agaty Kornhauser-Dudy są podzielone. 41,5% respondentów oceniło jej działalność pozytywnie. Z drugiej strony, 30,5% badanych wyraziło negatywną opinię, a pozostała część ankietowanych była neutralna lub nie miała zdania: 21,2% uznało jej działalność za „ani dobrze, ani źle”, a 6,7% nie miało zdania.

Z porównania obu badań wynika, że Marta Nawrocka ma powody do radości - zdobyła więcej pozytywnych ocen i o wiele mniej negatywnych niż jej poprzedniczka. Choć to dopiero początek kadencji żony Karola Nawrockiego jako pierwszej damy, można stwierdzić, że zaliczyła wyjątkowo udany start. Z czasem okaże się, czy uda jej się utrzymać zadowolenie Polaków ze swojej działalności. Jak na razie jest na dobrej drodze, by podbić serca większości społeczeństwa.

