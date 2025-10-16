Ważny apel Marty Nawrockiej. Każda Polka powinna go usłyszeć

Pierwsza Dama Marta Nawrocka ogłosiła swoje zaangażowanie w promowanie profilaktyki raka piersi, apelując o regularne badania podczas spotkania z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”.

W ramach inicjatywy, w najbliższą sobotę w Łazienkach Królewskich zostanie uruchomiony mammobus oferujący bezpłatne badania piersi.

Marta Nawrocka zadeklarowała pełne wsparcie dla inicjatyw profilaktycznych i wyraziła chęć reprezentowania kobiet zmagających się z rakiem piersi, podkreślając znaczenie wsparcia i obecności w trudnych chwilach.

Spotkanie Marty Nawrockiej z przedstawicielkami klubów Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” odbyło się w Pałacu Prezydenckim w związku z Polskim Dniem Walki z Rakiem Piersi, obchodzonym w październiku. Pierwsza dama wyraziła podziw dla siły i determinacji kobiet, które walczą z chorobą, nazywając je "prawdziwymi bohaterkami codzienności". Podkreśliła znaczenie dzielenia się doświadczeniami i dawania nadziei innym.

- Jesteście prawdziwymi bohaterkami codzienności. Macie wielką odwagę dzielić się swoim doświadczeniem, dawać nadzieję kobietom, które walczą o powrót do zdrowia - powiedziała.

Doświadczenia Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka, choć sama nie doświadczyła choroby nowotworowej, podkreśliła, że w jej bliskim otoczeniu są kobiety, które zmagały się z rakiem piersi. To doświadczenie uświadomiło jej, jak istotne jest wsparcie, rozmowa i obecność drugiego człowieka w trudnych chwilach. Zadeklarowała swoje pełne wsparcie dla wszelkich inicjatyw profilaktycznych.

- Sama nie doświadczyłam choroby nowotworowej, ale wśród moich bliskich są kobiety, które zmagały się z rakiem piersi i bardzo dobrze wiem, jak ważna jest obecność drugiego człowieka, jego wsparcie, rozmowa z nim. Dlatego będę wspierać wszystkie inicjatywy profilaktyczne - mówiła.

Żona Karola Nawrockiego z dumą przyjęła rolę ambasadorki walki z rakiem piersi, uznając to za wielki zaszczyt. Podkreśliła, że chce wspierać i reprezentować kobiety, które nie tylko walczą z chorobą, ale często doświadczają również samotności i niezrozumienia. Jej zaangażowanie ma na celu zwiększenie widoczności problemu i zapewnienie, że żadna kobieta nie będzie musiała mierzyć się z chorobą w osamotnieniu.

Bezpłatne badania

W ramach działań profilaktycznych Marta Nawrocka poinformowała o uruchomieniu mammobusu w najbliższą sobotę w Łazienkach Królewskich. Będzie on oferował bezpłatne badania piersi. Pierwsza Dama wyraziła nadzieję, że "różowy październik", miesiąc świadomości raka piersi, przyniesie wiele nadziei i zachęci kobiety do dbania o swoje zdrowie.

W naszej galerii zobaczysz porównanie stylu Marty Nawrockiej i Agaty Dudy:

Sonda Czy znasz kogoś, kto musiał zmierzyć się z nowotworem? Tak, znam Nie znam Sam/-a musiałem/-am stoczyć taką walkę