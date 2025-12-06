Marta Nawrocka dekoruje choinkę w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza Dama rozwiesza bombki sama

Karolina Piątkowska
2025-12-06 17:06

W Pałacu Prezydenckim zrobiło się już naprawdę świątecznie. Małżonka Prezydenta RP, Marta Nawrocka, razem z uczniami i nauczycielami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem ubrała choinkę stojącą w Sieni Wielkiej. Młodzież z Podhala przywiozła własnoręcznie przygotowane dekoracje i od razu było czuć klimat góralskich świąt.

  • Uczniowie zakopiańskiej szkoły plastycznej, z bogatą tradycją, stworzyli wyjątkowe ozdoby choinkowe.
  • Ozdoby, łączące tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym designem, zdobią Pałac Prezydencki, zachwycając gości.
  • Pierwsza Dama podkreśliła znaczenie pielęgnowania lokalnego dziedzictwa.
Święta w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza Dama ubrała choinkę

Ozdoby powstały w pracowniach uczniów, którzy na co dzień zajmują się m.in. grafiką, meblarstwem artystycznym, snycerstwem, lutnictwem czy tkaniną artystyczną. Na drzewku zawisły więc papierowe wycinanki, drewniane elementy i kolorowe detale z włóczek. Wszystko spójne, lekkie i mocno zakorzenione w zakopiańskiej tradycji – takie, które przyciąga wzrok i od razu kojarzy się z Podhalem.

Podczas spotkania Pierwsza Dama podkreślała, jak ważne jest pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa i jak pięknie młodzi artyści potrafią je pokazać w nowoczesny sposób. Dzięki ich wyobraźni pracownicy Pałacu i goście – także ci z zagranicy – będą mogli podziwiać dekoracje inspirowane polską sztuką ludową. - To piękne, że w tak znakomity sposób podtrzymujecie tradycje swojej małej Ojczyzny. Dzięki Waszej wyobraźni wszyscy pracownicy i goście Pałacu, w tym goście zagraniczni, będą mogli podziwiać ozdoby, nawiązujące do polskiej sztuki ludowej – powiedziała Marta Nawrocka.

Całość miała bardzo ciepły, uroczysty charakter, a Marta Nawrocka świetnie wpisała się w tę atmosferę także strojem: z tej okazji wybrała brązową sukienkę, która idealnie współgrała z kolorami choinki i podkreślała jej naturalne, podhalańskie ozdoby.

Warto dodać, że zakopiańska szkoła plastyczna ma długą i wyjątkową historię - działa od 1876 roku, powołana przez Towarzystwo Tatrzańskie z myślą o wspieraniu góralskiej społeczności oraz lokalnego rzemiosła. Przez lata wychowała wielu znakomitych twórców i pedagogów. Jej 150-lecie przypadnie w 2026 roku, a honorowy patronat nad jubileuszem objął Prezydent RP Karol Nawrocki.

