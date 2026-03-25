Marta Nawrocka olśniewała w Waszyngtonie. Postawiła na ponadczasowa klasykę

Sara Osiecka
2026-03-25 18:38

W Waszyngtonie rozpoczął się dwudniowy szczyt międzynarodowej koalicji "Kształtujemy Razem Przyszłość", poświęcony roli sztucznej inteligencji w edukacji. Wydarzenie, zainicjowane przez Melanię Trump, zgromadziło małżonków przywódców oraz liderów technologicznych z sektora prywatnego, w tym przedstawicieli największych gigantów technologicznych. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, która postawiła na absolutną klasykę.

  • Polska Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła w szczycie małżonków przywódców w Białym Domu, gdzie podczas dyskusji przy okrągłym stole poruszyła kwestie bezpieczeństwa dzieci w internecie.
  • Spotkanie miało interdyscyplinarny charakter, łącząc małżonków przywódców.
  • Marta Nawrocka na tę okazję wybrała klasyczną, tweedową garsonkę w kolorze niebieskim.

Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, jest jedną z 45 zaproszonych na szczyt małżonków przywódców. We wtorek swoje wystąpienia miały między innymi Ołena Zełenska z Ukrainy oraz Sara Netanjahu, żona premiera Izraela.

Marta Nawrocka zabrała głos drugiego dnia szczytu, podczas dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu. Towarzyszyła jej między innymi Brigitte Macron, pierwsza dama Francji. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele wiodących koncernów technologicznych, takich jak Meta, Microsoft, OpenAI, xAI i Palantir, co podkreśla interdyscyplinarny charakter inicjatywy.

Polska pierwsza dama podczas swojego wystąpienia podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa dzieci w środowisku online oraz wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych. Wymieniła liczne niebezpieczeństwa, z jakimi dzieci i młodzież mogą mieć styczność podczas korzystania z internetu, od cyberprzemowy po fakenewsy. Z drugiej strony zauważyła, że dostęp do sieci może pomóc w nauce niezależnie od różnych czynników czy pomóc w odkryciu nowych talentów.

Marta Nawrocka zabrała głos w USA. Oto, co przekazała

Stylizacja Marty Nawrockiej

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała absolutną klasykę: tweedową garsonkę w niebieskim kolorze. Uwagę zwracało zapięcie umieszczone nieco z boku. Do tego miała włosy upięte w wytworny kok z luźnym pasemkiem grzywki z przodu i delikatny makijaż utrzymany w beżowych tonach. Pierwsza dama zrezygnowała z wyrazistej biżuterii - pozwoliła, by to strój był jej największa ozdobą. 

Warto zwrócić uwagę, że tweed buduje wizerunek osoby kompetentnej i godnej zaufania. Jest mniej surowy niż gładki garnitur, ale równie profesjonalny. Od lat jest kojarzony z „quiet luxury”, z dzięki Coco Chanel na stałe wszedł do kanonu mody formalnej.

