Marta Nawrocka olśniewała w Waszyngtonie. Postawiła na ponadczasowa klasykę

Polska Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła w szczycie małżonków przywódców w Białym Domu, gdzie podczas dyskusji przy okrągłym stole poruszyła kwestie bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Spotkanie miało interdyscyplinarny charakter, łącząc małżonków przywódców.

Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, jest jedną z 45 zaproszonych na szczyt małżonków przywódców. We wtorek swoje wystąpienia miały między innymi Ołena Zełenska z Ukrainy oraz Sara Netanjahu, żona premiera Izraela.

Marta Nawrocka zabrała głos drugiego dnia szczytu, podczas dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu. Towarzyszyła jej między innymi Brigitte Macron, pierwsza dama Francji. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele wiodących koncernów technologicznych, takich jak Meta, Microsoft, OpenAI, xAI i Palantir, co podkreśla interdyscyplinarny charakter inicjatywy.

Polska pierwsza dama podczas swojego wystąpienia podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa dzieci w środowisku online oraz wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych. Wymieniła liczne niebezpieczeństwa, z jakimi dzieci i młodzież mogą mieć styczność podczas korzystania z internetu, od cyberprzemowy po fakenewsy. Z drugiej strony zauważyła, że dostęp do sieci może pomóc w nauce niezależnie od różnych czynników czy pomóc w odkryciu nowych talentów.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała absolutną klasykę: tweedową garsonkę w niebieskim kolorze. Uwagę zwracało zapięcie umieszczone nieco z boku. Do tego miała włosy upięte w wytworny kok z luźnym pasemkiem grzywki z przodu i delikatny makijaż utrzymany w beżowych tonach. Pierwsza dama zrezygnowała z wyrazistej biżuterii - pozwoliła, by to strój był jej największa ozdobą.

Warto zwrócić uwagę, że tweed buduje wizerunek osoby kompetentnej i godnej zaufania. Jest mniej surowy niż gładki garnitur, ale równie profesjonalny. Od lat jest kojarzony z „quiet luxury”, z dzięki Coco Chanel na stałe wszedł do kanonu mody formalnej.

W naszej galerii zobaczysz stylizację Marty Nawrockiej:

16

Sonda Podoba Ci się stylizacja Marty Nawrockiej? Tak Średnio Nie Trudno powiedzieć