Marta Nawrocka opowiedziała Danucie Holeckiej wprost o hejcie wobec męża. Na jego drodze ustawiali znicze

Wokół Karola Nawrockiego niemal każdego dnia pojawiają się nowe doniesienia. Tylko w ostatnim czasie głośno było choćby o słynnej już kawalerce od pana Jerzego, potem o jego zachowaniu w czasie debaty TVP. A w poniedziałek (26 maja) w Onecie pojawiły się kolejne doniesienia na jego temat. Chodzi o czasy młodości i okres, gdy Nawrocki pracował jako ochroniarz w jednym z trójmiejskich hoteli.

Nawrocka o hejcie. Groza, co opowiedziała!

Tymczasem do telewizji Republika została zaproszona żona Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka. W rozmowie z Danutą Holecką opowiedziała, jak rodzina dowiedziała się o propozycji startu męża w wyborach, jakie były reakcje jej i dzieci, a także o kampanii. Nagle pojawił się też temat hejtu. Nawrocka przyznała, że rodzina spodziewała się takich sytuacji i wspomniała, że hejt pojawił się już wtedy, gdy Karol Nawrocki został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Zaskakujące, do czego wówczas miało dochodzić:

Gdy mąż został dyrektorem spotkaliśmy się z tym hejtem. Np. szedł do pracy i ścieżkę miał usłaną w zniczach, to był przejaw hejtu. Czy np. banery z nienawistnymi napisami, czy na bloku jego mamy też takie wyzwiska z nazwiskiem męża. Tamten moment, w którym wtedy byliśmy umocnił nas w tym i wiedzieliśmy z czym to się będzie później wiązało. Uważam, że w tej kampanii, bardzo dobrze sobie radzimy. Jesteśmy psychicznie silni i wiemy jakie wartości reprezentujemy. Wiemy kim jesteśmy. Nikt nas nie złamie - podkreśliła.

Na uwagę Holeckiej, że często padają kłamstwa, Nawrocka potwierdziła to i dodała: - Uważam, że ci ludzie, którzy to wypisują nie znają nas albo są nieprawdziwymi ludźmi. Przykre to jest, ale radzimy sobie z tym, nie damy się złamać. A jak na to wszystko reagują dzieci? Żona Karola Nawrockiego przyznała, że chłopcy się nie przejmują, a córka jest poza tym. Sama też dodała, że wszystkie sytuacje trudne są przykre.

- Ta kampania jest przewrotna, może się wszystko wydarzyć. jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, nie damy się hejterom ani pomówieniom, nie złamie to nas - podkreśliła Marta Nawrocka.

Przypomnijmy, że w niedzielę 1 czerwca druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat obywatelski oraz Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej.

