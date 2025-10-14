Marta Nawrocka w powalającym indygo total looku. Zastosowała ciekawy trik

Marta Nawrocka, Pierwsza Dama, odwiedziła Pijarskie Przedszkole, wyrażając uznanie dla pracy dyrekcji i wychowawców w kształtowaniu młodych pokoleń Polaków.

Pijarskie Przedszkole, które obchodziło dziesięciolecie, oferuje kompleksowy rozwój dzieci od żłobka do zerówki, kładąc nacisk na rozwój intelektualny, duchowy, emocjonalny i społeczny.

Podczas wizyty, Marta Nawrocka zaprezentowała się w total looku w kolorze indygo, damskim garniturze z półgolfem z marszczeniem, ciemnym paskiem ze złotą klamrą i kolczykami-perełkami.

Pierwsza Dama zastosowała modowy trik, rezygnując z ciężkiej biżuterii na rzecz faktury materiału, co urozmaiciło stylizację i podkreśliło jej spójność.

Podczas spotkania z dyrekcją i wychowawcami przedszkola, Marta Nawrocka wyraziła swoje uznanie dla ich pracy. "Dziękuję za Państwa zaangażowanie i ogromne serce, jakie wkładacie w rozwój dzieci. Niech to miejsce nadal tak pięknie wychowuje młode pokolenia Polaków" – powiedziała Pierwsza Dama, podkreślając znaczenie roli wychowawców w kształtowaniu przyszłych pokoleń.

Marta Nawrocka odwiedziła przedszkole

Pijarskie Przedszkole, które we wrześniu ubiegłego roku świętowało swoje dziesięciolecie, koncentruje się na kompleksowym rozwoju najmłodszych. Oferuje opiekę i edukację dzieciom od żłobka do zerówki, kładąc nacisk nie tylko na rozwój intelektualny, ale także duchowy, emocjonalny i społeczny. Taki model edukacji ma na celu przygotowanie dzieci do pełnego i harmonijnego funkcjonowania w życiu.

Total look Marty Nawrockiej

Podczas wizyty w placówce Marta Nawrocka zaprezentowała się w wyjątkowej stylizacji. Postawiła na damski garnitur i półgolf z marszczeniem pod szyją. Do tego założyła ciemny pasek z delikatną, złotą klamrą oraz kolczyki-perełki. Choć strój wydaje się prosty, kolor okazał się największą ozdobą kreacji. Pierwsza dama postawiła bowiem na total look w kolorze indygo. To barwa między niebieskim a fioletowym i jest to jeden z siedmiu kolorów tęczy. Total look oznacza z kolei, ze cała stylizacja jest utrzymana w jednym kolorze.

Pierwsza dama zastosowała także interesujący modowy trik. Zrezygnowała z widocznej, ciężkiej biżuterii. Zamiast tego postawiła na zabawę faktura materiału czyli marszczenie pod szyją. Taki akcent, zwłaszcza w total lookach, sprawia, że cała stylizacja staje się ciekawsza i przykuwa uwagę, a jednocześnie pozwala zachować spójność stylizacji. Stawianie na fakturę materiału sprawdzi się przy każdym kolorze, jednak najlepiej widoczny będzie przy jaśniejszych odcieniach.

To jedna z niepisanych modowych zasad: jeśli strój nie ma interesującego koloru (choć w przypadku Marty Nawrockiej kolor robi spore wrażenie), powinien mieć interesujący krój lub fakturę. Można również dodać mu uroku za pomocą dodatków lub zakładania ubrań na cebulkę, tworząc kilka warstw. Warto o tym pamiętać i inspirować się podczas komponowania codziennych strojów. Dzięki temu nawet niepozorne ubrania mogą stworzyć niezwykłą stylizację.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w total looku indygo:

