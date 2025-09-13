Marta Nawrocka w różu zachwyca na dożynkach! Wiemy, kto wygrał konkurs na najpiękniejszy wieniec

Marta Nawrocka wzięła udział w dożynkach 2025

Wybrano najpiękniejszy wieniec dożynkowy, nagrodę Prezydenta RP zdobyła grupa z woj. kujawsko-pomorskiego

Pierwsza Dama pojawiła się w różowej stylizacji, która stała się hitem w sieci

Wydarzenie zgromadziło setki uczestników i pokazało piękno polskiej tradycji

Uczestnicy chętnie robili sobie selfie z Pierwszą Damą

Dożynki 2025 – święto plonów i polskiej tradycji

Dożynki to jedno z najpiękniejszych i najbardziej kolorowych polskich świąt, symbolicznie zamykające czas żniw. W tym roku, jak co roku, zgromadziły setki uczestników, twórców wieńców dożynkowych, zespoły ludowe, lokalnych rolników i miłośników tradycji. Wydarzenie było okazją do podziwiania ręcznie plecionych wieńców, regionalnych strojów oraz degustacji lokalnych potraw.

Marta Nawrocka z torebką polskiej marki! „To najlepszy look tej jesieni” – chwali Jacob Dali

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy wybrany

Podczas uroczystości rozstrzygnięto Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy o Nagrodę Prezydenta RP. W tym roku zwyciężyła grupa z województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwsza Dama złożyła serdeczne gratulacje laureatom i wszystkim uczestnikom:

– Serdecznie gratuluję grupie z woj. kujawsko-pomorskiego zwycięstwa w Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz wszystkim laureatom i uczestnikom. To ogromny wysiłek, talent i piękne świadectwo polskiej tradycji – napisała w poście w mediach społecznościowych.

Stylizacja Marty Nawrockiej podbija sieć

Marta Nawrocka na tę okazję postawiła na intensywnie różową sukienkę i żakiet, które od razu zwróciły uwagę fotografów i gości. Kolorystyka była odważna, radosna i doskonale wpisywała się w atmosferę święta plonów. Pierwsza Dama uzupełniła stylizację subtelnym makijażem i naturalnie ułożonymi włosami, co dodało całości świeżości. Internauci szybko zauważyli zdjęcia i w komentarzach pisali, że „tak wygląda nowoczesna Pierwsza Dama”.

Selfie i rozmowy z uczestnikami

Na zdjęciach widać, że Marta Nawrocka chętnie rozmawiała z uczestnikami, uśmiechała się i pozowała do selfie. Jej obecność wywołała entuzjazm wśród twórców wieńców i lokalnych społeczności. Dzięki temu dożynki zyskały wyjątkowy, rodzinny charakter, a udział Pierwszej Damy został odebrany jako gest wsparcia dla polskiej wsi i kultury ludowej.

Tradycja w nowoczesnym wydaniu

Obecność głowy państwa i Pierwszej Damy na dożynkach podkreśla, jak ważne jest kultywowanie tradycji i tożsamości narodowej. Wieniec dożynkowy, będący symbolem urodzaju i wdzięczności, ma w Polsce wielowiekową historię. Dzisiejsze konkursy i barwne wydarzenia pokazują, że młode pokolenie także chce pielęgnować te wartości.

Express Biedrzyckiej - Żółciak, Gądek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.