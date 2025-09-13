Marta Nawrocka w różu zachwyca na dożynkach! Wiemy, kto wygrał konkurs na najpiękniejszy wieniec

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-13 21:58

Pierwsza Dama Marta Nawrocka pojawiła się na dożynkach 2025 i jak zawsze przyciągnęła uwagę. Tym razem zachwyciła gości w intensywnie różowej kreacji. Podczas wydarzenia ogłoszono zwycięzcę konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, nagrodę Prezydenta RP zdobyła grupa z woj. kujawsko-pomorskiego.

  • Marta Nawrocka wzięła udział w dożynkach 2025
  • Wybrano najpiękniejszy wieniec dożynkowy, nagrodę Prezydenta RP zdobyła grupa z woj. kujawsko-pomorskiego
  • Pierwsza Dama pojawiła się w różowej stylizacji, która stała się hitem w sieci
  • Wydarzenie zgromadziło setki uczestników i pokazało piękno polskiej tradycji
  • Uczestnicy chętnie robili sobie selfie z Pierwszą Damą

Dożynki 2025 – święto plonów i polskiej tradycji

Dożynki to jedno z najpiękniejszych i najbardziej kolorowych polskich świąt, symbolicznie zamykające czas żniw. W tym roku, jak co roku, zgromadziły setki uczestników, twórców wieńców dożynkowych, zespoły ludowe, lokalnych rolników i miłośników tradycji. Wydarzenie było okazją do podziwiania ręcznie plecionych wieńców, regionalnych strojów oraz degustacji lokalnych potraw.

Marta Nawrocka z torebką polskiej marki! „To najlepszy look tej jesieni” – chwali Jacob Dali

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy wybrany

Podczas uroczystości rozstrzygnięto Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy o Nagrodę Prezydenta RP. W tym roku zwyciężyła grupa z województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwsza Dama złożyła serdeczne gratulacje laureatom i wszystkim uczestnikom:

– Serdecznie gratuluję grupie z woj. kujawsko-pomorskiego zwycięstwa w Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz wszystkim laureatom i uczestnikom. To ogromny wysiłek, talent i piękne świadectwo polskiej tradycji – napisała w poście w mediach społecznościowych.

Stylizacja Marty Nawrockiej podbija sieć

Marta Nawrocka na tę okazję postawiła na intensywnie różową sukienkę i żakiet, które od razu zwróciły uwagę fotografów i gości. Kolorystyka była odważna, radosna i doskonale wpisywała się w atmosferę święta plonów. Pierwsza Dama uzupełniła stylizację subtelnym makijażem i naturalnie ułożonymi włosami, co dodało całości świeżości. Internauci szybko zauważyli zdjęcia i w komentarzach pisali, że „tak wygląda nowoczesna Pierwsza Dama”.

Selfie i rozmowy z uczestnikami

Na zdjęciach widać, że Marta Nawrocka chętnie rozmawiała z uczestnikami, uśmiechała się i pozowała do selfie. Jej obecność wywołała entuzjazm wśród twórców wieńców i lokalnych społeczności. Dzięki temu dożynki zyskały wyjątkowy, rodzinny charakter, a udział Pierwszej Damy został odebrany jako gest wsparcia dla polskiej wsi i kultury ludowej.

Tradycja w nowoczesnym wydaniu

Obecność głowy państwa i Pierwszej Damy na dożynkach podkreśla, jak ważne jest kultywowanie tradycji i tożsamości narodowej. Wieniec dożynkowy, będący symbolem urodzaju i wdzięczności, ma w Polsce wielowiekową historię. Dzisiejsze konkursy i barwne wydarzenia pokazują, że młode pokolenie także chce pielęgnować te wartości.

Polityka SE Google News
Express Biedrzyckiej - Żółciak, Gądek
Sonda
Czy Marta Nawrocka będzie lepszą pierwszą damą niż Agata Duda?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA