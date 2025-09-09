Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej zabrała wnuczkę na spacer. Zobacz jak zjawiskowo wyglądała europosłanka

2025-09-09 5:21

Posłanka Koalicji Obywatelskiej spędziła ostatni weekend przed wyjazdem do Brukseli z dwuletnią wnuczką. Po wakacjach Marta Wcisło będzie musiała więcej czasu poświęcić polityce, ale póki co w pięknej różowej sukience rozkoszowała się letnim słońcem w parku.

Marta Wcisło z wnuczką

Autor: MARIUSZ MUCHA/SUPER EXPRESS

To wzorowa babcia

Patrząc na Martę Wcisło (56 l.) z dwuletnią wnuczką, nie jeden przechodzień mógł pomyśleć, że z dziewczynką na spacer wybrała się jej mama. Europosłanka PO wyglądała olśniewająco, łapiąc ostatnie promienie letniego słońca w jednym z lubelskich parków. - Poświęcam rodzinie każdą wolną chwilę, a szczególnie wnukom. Były lody, był spacer, karmienie gołębi. Takich bezcennych chwil nic nie zastąpi – opowiada nam Marta Wcisło. Posłanka korzystała z ostatnich chwil przed odlotem do Brukseli na kolejną sesję Parlamentu Europejskiego. - Tam bardzo tęsknie za dwójką moich wnuczków. Codziennie rano mam telekonferencję. Wnuczki pytają, gdzie jestem, kiedy przyjadę, wysyłają buziaki – mówi wzorowa babcia.

Kim jest Marta Wcisło?

Marta Wcisło ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Zajęła się prowadzeniem wraz z mężem prywatnego przedsiębiorstwa w branży handlowej. Współtworzyła Radę Lokalnej Przedsiębiorczości przy prezydencie Lublina i Centrum Interwencji Obywatelskiej w Lublinie. Została wiceprezesem zarządu Fundacji Polskiego Handlu.

W 2006 r. kandydowała do Rady Miasta, uzyskując 873 głosy, bez mandatu. W 2010 r. z listy Platformy Obywatelskiej została radną VI kadencji (1591 głosów). Mandat odnawiała w 2014 r. (2666 głosów) i 2018 r. (4060 głosów), startując z KWW Krzysztofa Żuka. W VII i VIII kadencji była wiceprzewodniczącą rady. W 2015 r. kandydowała do Sejmu, nie uzyskując mandatu.W 2019 r. z listy Koalicji Obywatelskiej (3. miejsce, okręg nr 6) zdobyła 15 062 głosy, zostając posłanką Sejmu IX kadencji. W 2023 r. ponownie wybrana do Sejmu z 1. miejsca listy KO (68 449 głosów). W 2024 r. została europarlamentarzystką X kadencji, startując jako liderka listy KO w okręgu nr 8 (103 740 głosów). W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji Rozwoju Regionalnego.

Marta Wcisło z wnuczką
16 zdjęć
