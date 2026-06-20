Mateusz Morawiecki świętuje urodziny! jak będą wyglądać jego losy w PiS? Sprawdzamy horoskop polityka!

Według horoskopu, Mateusz Morawiecki będzie musiał balansować między budowaniem wizerunku nowoczesnego technokraty a koniecznością udowadniania lojalności wobec tradycyjnej prawicy.

Powołane przez niego stowarzyszenie "Rozwój Plus" ma być kluczowe - mówią gwiazdy.

Z układu planet wynika, że relacja Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim będzie trudnym, pełnym napięć partnerstwem, jednak w nadchodzącym roku nie dojdzie do otwartego rozłamu.

Bliźnięta to znak rządzony przez Merkurego, planetę intelektu, komunikacji i strategii. Osoby urodzone pod tym znakiem potrafią mówić językiem różnych grup społecznych, co Mateusz Morawiecki doskonale wykorzystuje. W nadchodzącym roku jego naturalne cechy zostaną wystawione na ciężką próbę. Z jednej strony czeka go budowanie wizerunku nowoczesnego technokraty, z drugiej konieczność ciągłego udowadniania lojalności wobec tradycyjnej prawicy.

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego

Wchodząc w nowy rok życia, Mateusz Morawiecki znajduje się pod silnym wpływem Jowisza, który sprzyja szerokim horyzontom i budowaniu struktur. Gwiazdy wskazują, że powołane przez niego stowarzyszenie Rozwój Plus będzie kluczowym punktem na jego liście priorytetów. Choć oficjalnie ma ono działać wewnątrz struktur PiS jako eksperckie zaplecze, układ Saturn-Pluton sugeruje, że to budowa fundamentów pod coś znacznie większego.

Merkury w harmonijnym aspekcie z Merkurym urodzeniowym popchnie go w stronę tematów globalnych. Usłyszymy o jego koncepcjach „gospodarczego NATO” czy integracji państw Międzymorza. Będzie pozycjonował się jako lider nowoczesnego, technokratycznego skrzydła opozycji. Kosmiczne układy zwiastują jednak trudne chwile i tarcia m.in. z Przemysławem Czarnkiem. Choć publicznie panowie będą demonstrować jedność, za kulisami walka o przyszłego kandydata na najważniejsze urzędy nabierze brutalnego tempa.

Relacje z Jarosławem Kaczyńskim

Relacja z prezesem PiS w nadchodzącym roku będzie przypominać trudne, pełne napięć partnerstwo biznesowe, w którym żadna ze stron nie może pozwolić sobie na rozwód. Saturn, planeta dyscypliny i hierarchii, stale nadzoruje ten układ. Jarosław Kaczyński, także zodiakalny Bliźniak, może traktować działania Mateusza Morawieckiego z ogromną nieufnością, widząc w stowarzyszeniach próbę emancypacji. Podobnie jak podczas słynnych, wielogodzinnych nocnych rozmów, które zakończyły się ogłoszeniem formuły „dwóch płuc” partii, kolejny rok przyniesie regularne cykle kryzysów i nagłych kompromisów.

Jarosław Kaczyński może dyscyplinować byłego premiera, a ten może w odpowiedzi grozić zabrania swoich ludzi i stworzenia własnego ugrupowania. Gwiazdy mówią jasno: obie strony swoich stanowisk i nie zamierzają ustępować. Elektorat PiS w większości żąda jedności, dlatego Jarosław Kaczyński raczej nie zdecyduje się na wyrzucenie byłego premiera, a Mateusz Morawiecki nie zaryzykuje otwartej rebelii, wiedząc, że żelazny elektorat pójdzie za głosem prezesa.

Co zrobi Mateusz Morawiecki?

Dla Mateusza Morawieckiego będzie to rok balansowania na linie. Najbliższe miesiące upłyną mu na udowadnianiu, że jego „płuco” jest partii niezbędne do przetrwania i pozyskania centrowego wyborcy.

Będzie to czas pozornego spokoju i głębokich, podziemnych tarć. Do otwartego rozłamu w tym roku raczej nie dojdzie – Bliźnięta doskonale skalkulują ryzyko i uznają, że bezpieczniej jest zimować pod parasolem Nowogrodzkiej, systematycznie wzmacniając własne zaplecze na moment, gdy Saturn ostatecznie odbierze władzę starszemu liderowi.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

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