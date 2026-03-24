Melania Trump zebrała elitę świata! Marta Nawrocka wśród wybranych

W Waszyngtonie odbywa się dwudniowy szczyt „Kształtujemy Razem Przyszłość”, inicjatywa Melanii Trump, poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji.

Wydarzenie zgromadziło 45 małżonków przywódców (w tym Martę Nawrocką), ekspertów i przedstawicieli gigantów technologicznych.

Głównym celem szczytu jest zapewnienie dzieciom dostępu do technologii i edukacji, aby przygotować je na zmieniający się rynek pracy zdominowany przez AI.

Podkreślono znaczenie partnerstw publiczno-prywatnych oraz konieczność rozwoju innowacyjnych programów nauczania i zmian legislacyjnych.

Szczyt AI w edukacji w Waszyngtonie

We wtorek w siedzibie Departamentu Stanu USA rozpoczęło się dwudniowe spotkanie międzynarodowej koalicji „Kształtujemy Razem Przyszłość”, poświęcone wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji. Wydarzenie zgromadziło małżonków przywódców oraz ekspertów technologicznych z całego świata.

Inicjatorką przedsięwzięcia jest Melania Trump, która podczas inauguracji podkreśliła wyjątkowy charakter projektu, łączącego liderów politycznych i przedstawicieli sektora prywatnego.

Melania Trump o roli technologii w edukacji

Podczas otwarcia pierwsza dama USA zaznaczyła znaczenie dostępu do nowoczesnych narzędzi dla najmłodszych.

- Misją naszej koalicji jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. To historyczny moment. Naszym głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom tego, czego potrzebują, aby odnieść sukces w tym szybko zmieniającym się świecie - powiedziała żona prezydenta USA.Trump zapowiedziała również rozwój innowacyjnych programów nauczania oraz działania na rzecz zmian legislacyjnych, które mają wspierać edukację opartą na nowych technologiach.

Udział Marty Nawrockiej i pierwszych dam

Wśród zaproszonych gości znalazło się 45 pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów, w tym Marta Nawrocka, reprezentująca Polskę. W pierwszym dniu wystąpiły m.in. Ołena Zełenska oraz Sara Netanjahu.

Polska pierwsza dama zabierze głos drugiego dnia wydarzenia podczas dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu, gdzie pojawi się obok takich postaci jak Brigitte Macron.

Znaczenie AI dla przyszłości rynku pracy

Podczas szczytu podkreślono, że rozwój sztucznej inteligencji będzie miał kluczowy wpływ na przyszłość zawodową młodych ludzi. Doradca naukowy prezydenta USA, Michael Kratsios, zwrócił uwagę, że w nadchodzących latach technologia stanie się nieodłącznym elementem niemal każdej profesji.

W wydarzeniu uczestniczą również przedstawiciele największych firm technologicznych, takich jak Meta, Microsoft, OpenAI, xAI oraz Palantir, co podkreśla globalny charakter inicjatywy i jej znaczenie dla kierunku rozwoju edukacji na świecie.

🇵🇱Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka na zaproszenie Małżonki Prezydenta 🇺🇲USA Melanii Trump uczestniczy w spotkaniu z udziałem Małżonków Głów Państw z całego świata "Fostering The Future Together". Mam zaszczyt towarzyszyć naszej Pierwszej Damie w tym wydarzeniu w Waszyngtonie.🤝… pic.twitter.com/NyEWujz0WD— Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) March 24, 2026

