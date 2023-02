Siostra ambasadora USA to gwiazda amerykańskiej telewizji. Jej wywiad z polskim generałem zachwyca

Mika Brzezinski urodziła się w Nowym Jorku, ukończyła Williams College w Williamstown w stanie Massachusetts. Karierę w mediach rozpoczęła w 1990 roku jako asystentka w telewizji ABC. Zdobyła także posadę w Columbia Broadcasting System, gdzie zajmowała się prezentowaniem wiadomości między pierwszą w nocy i piątą rano. Pracowała także w CBS, NBC News. Od 2007 roku ma swój poranny program w MSNBC. Zyskała wielką sympatię widzów, gdy na wizji dwukrotnie odmówiła wydawcy podania informacji o wyjściu Paris Hilton z więzienia. Pierwszą kartkę z informacją podarła, a drugą usiłowała podpalić zapalniczką, ale ostatecznie zniszczyła ją w niszczarce.

Życie prywatne Miki Brzezinski

Siostra Marka Brzezinskiego z pierwszym mężem, dziennikarzem Jamesem Patrickiem Hofferem (małżeństwo w latach 1993–2016) ma dwie córki. Od 2018 roku jest żoną byłego polityka Republikanów i prezentera Joe Scarborougha (60 l.), z którym współprowadzi show. Jest także autorką książek "Znaj swoją wartość" poświęconej braku równouprawnienia ekonomicznego płci oraz "Obsessed: America’s Food Addiction and My Own" opisującą jej 30-letnie zmagania z wagą. Ma za sobą także epizod w filmie "Jak ona to robi".

Niestety Mika Brzeziński nie mówi po polsku tak jak jej starszy brat. Kilka razy odwiedziła Polskę, była m.in. w Warszawie i we Wrocławiu, gdzie wygłosiła serię wykładów dla studentów dziennikarstwa.

Wywiad z polskim generałem

Ostatnio było głośno o jej wywiadzie z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Rajmundem Andrzejczakiem, w którym polski wojskowy odniósł się do działań podejmowanych przez Polskę wobec Ukrainy. Przestrzegł przed ocenianiem Rosjan według standardów Zachodu. W sieci zaroiło się później od komentarzy wychwalających język angielski gen. Andrzejczaka.