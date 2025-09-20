Modowa metamorfoza Marty Nawrockiej. Projektanci są zgodni: "Powiew świeżości w Belwederze"

Kiedy Marta Nawrocka (39 l.) została pierwszą damą, a stało się to niedawno, musiała dokonać metamorfozy swojego stylu, przechodząc z prostych, codziennych ubrań do eleganckich kreacji. Znana projektantka i stylistka Dorota Goldpoint chwali to, że żona prezydenta samodzielnie decyduje o swoich stylizacjach. Z kolei Daniel Jacob Dali podkreśla fakt, że pierwsza dama łączy styl sportowy z elegancją.

Od funkcjonariuszki do pierwszej damy

Marta Nawrocka, była tancerka baletowa i wieloletnia pracowniczka Krajowej Administracji Skarbowej, zyskała rozpoznawalność podczas kampanii wyborczej swojego męża, Karola Nawrockiego (42 l.). Można było wtedy zauważyć, że nosiła ubrania w prostym, nieformalnym stylu, typowym dla codziennego użytku. Odkąd została pierwszą damą, widzimy ją w bardziej eleganckich stylizacjach, z wygładzonymi włosami. O ocenę stylu żony prezydenta poprosiliśmy Dorotę Goldpoint, projektantkę mody i stylistkę, która ubierała m.in. Irenę Santor (91 l.), Grażynę Szapołowską (72 l.), Katarzynę Grocholę (68 l.) oraz byłą pierwszą damę, Agatę Kornhauser-Dudę (53 l.).

Podczas kampanii ubrania pani Marty były bardzo poprawne, dostosowane do charakteru wykonywanej przez nią pracy. Teraz jej styl ewoluował w stronę bardziej eleganckich kreacji, szczególnie na oficjalne uroczystości. Na przykład podczas Dożynek Prezydenckich widzieliśmy ją w amarantowym garniturze oraz w sukience w maślanym kolorze – mówi stylistka. – Widać, że pani Marta samodzielnie dokonuje wyborów i chce odpowiadać za swój wizerunek, choć wiemy z mediów, że współpracuje z krawcem. Myślę, że jej ubrania są bardzo poprawne. Mam jedynie uwagę do konstrukcji niektórych strojów. Kiedy szyliśmy ubrania dla pani Kornhauser-Dudy, przygotowywaliśmy formy, aby idealnie dopasować je do sylwetki. Moim zdaniem, o ile na co dzień można nosić gotowe ubrania, to w przypadku ważnych uroczystości i wizyt, warto zadbać o kreacje szyte na miarę – dodaje Goldpoint.

"Świetnie wygląda w spódnicach"

Które stylizacje pierwszej damy można poprawić? – Pani Marta miała podczas wizyty w Watykanie strój, w którym bardzo dobrze wyglądała, ale ja wybrałabym cieńszy materiał. Uważam, że świetnie prezentuje się w spódnicach i sukienkach, zwłaszcza że ma wąską talię i szczupłe nogi w okolicach kostek, choć widziałam ją w spódnicy, która miała zbyt dużą objętość. Pierwsza dama dobrze wygląda również w małych, wciętych w talii żakietach, które podkreślają jej sylwetkę. To generalnie dobry kierunek. Chętnie zobaczyłabym ją także w dobrze skrojonym garniturze – podkreśla projektantka.

Internauci krytykowali Martę Nawrocką za ubiór podczas wizyty na grobie Jana Pawła II. – Strój był poprawny i nie miałam do niego zastrzeżeń, choć radziłabym do spodni zakładać żakiet, który zasłania przynajmniej dwie trzecie pośladków, aby stylizacja była elegancka i zgodna z tonem dyplomatycznym – podsumowuje Goldpoint. 

Równowaga komfortu z elegancją

Opinię na temat stylu Marty Nawrockiej przedstawił nam także znany projektant gwiazd Daniel Jacob Dali, który ubierał m.in. Paris Hilton. - Styl Marty Nawrockiej to całkowita nowość w Belwederze. Pierwsza Dama łączy styl klasyczny ze sportowym. Możemy podziwiać ją zarówno w eleganckich sukienkach, ale również w sportowym obuwiu, luźnych spodniach i dopasowanej koszulce. Żona prezydenta znalazła równowagę pomiędzy komfortem a elegancją. Taki styl nigdy wcześniej nie pojawił się w Belwederze, więc jest to o tyle ciekawsze i godne zwrócenia uwagi, gdyż taka modowa „normalność” jest zbliżona do rodaków, którzy na co dzień preferują modną wygodę zamiast przesadnej elegancji - powiedział Daniel Jacob Dali "Super Expressowi". 

