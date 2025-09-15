Marta Nawrocka szaleje na zakupach. Pierwsza dama ubiera się w sieciówkach niczym księżna Kate!

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
brg
2025-09-15 4:05

Kto powiedział, że potrzebne są zakupy w drogich butikach, żeby wyglądać elegancko i stylowo? Pierwsza dama Marta Nawrocka ruszyła do popularnych sieciówek w towarzystwie stylistki i funkcjonariuszki SOP. Na sobie miała torebkę polskiego producenta i pasek od amerykańskiego projektanta.

Marta Nawrocka na zakupach w sieciówkach. Doradzała jej stylistka

Marta Nawrocka, znana z wyrafinowanego gustu, wybrała się na zakupy do jednej z warszawskich galerii handlowych. Towarzyszyła jej profesjonalna stylistka, która doradzała w doborze garderoby, a dyskretnie w tle czuwała funkcjonariuszka Służby Ochrony Państwa (SOP). Przeglądanie butów i torebek w popularnych sieciówkach z pewnością stało się okazją do stworzenia nowych, stylowych zestawów, które już wkrótce będziemy mogli obserwować, widząc jak małżonka prezydenta Karola Nawrockiego na przykład odbiera dzieci ze szkoły albo towarzyszy mężowi podczas zagranicznych wizyt.

Widząc uśmiech na twarzy Marty Nawrockiej, kiedy buszuje pomiędzy sklepowymi regałami, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że zakupy to dla niej nie tylko konieczność, ale też relaks. Pierwsza dama i jej stylistka zdecydowały się na popularne i przystępne cenowo sklepy przede wszystkim należące do polskich marek. Ubieranie się w sieciówkach to popularny trend, który na szeroką skalę rozpoczęła wśród gwiazd lata temu księżna Kate.

Klasyczny i subtelny strój pierwszej damy

Marta Nawrocka pojawiła się w galerii handlowej w eleganckim, czarnym komplecie – dopasowane spodnie i bluzka w tym samym kolorze podkreślały jej wysportowaną sylwetkę. Strój dopełniał skórzany pasek od znanego amerykańskiego projektanta z dość krzykliwą klamrą oraz czarna torebka ze złotym łańcuszkiem, dodając stylizacji nuty luksusu. Torebka z wyraźnym napisem "Made in Poland" to oczywiście krajowa produkcja. Taki look idealnie wpisał się w atmosferę zakupów – klasyczny, ale nieprzesadzony, przyciągający uwagę swoją subtelnością.

Na koniec, w jednym ze sklepów stylistka została przy kasie, by sfinalizować zakupy i odebrać torby z wybranymi produktami. Marta Nawrocka, zachowując charakterystyczną dla siebie dyskrecję, wyszła do czekającego już na nią samochodu w towarzystwie funkcjonariuszki Służby Ochrony Państwa.

Niżej galeria: Marta Nawrocka na zakupach. Pierwsza dama ubiera się w sieciówkach

Marta Nawrocka na zakupach. Pierwsza dama ubiera się w sieciówkach
30 zdjęć

Polecany artykuł:

Marta Nawrocka z torebką polskiej marki! „To najlepszy look tej jesieni” – chwa…
Poranny ring VOD 2 12.09.2025

Polecany artykuł:

Marta Nawrocka zastosowała color blocking! Takiej marynarki nie miała nawet Aga…
QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny
Pytanie 1 z 10
Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka?
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA