Marta Nawrocka zadaje szyku, a ma stroje z sieciówek! Też możesz się ubrać, jak pierwsza dama [ZDJĘCIA]

Paulina Jaworska
2025-08-17 1:01

Jeszcze niedawno Marta Nawrocka pracowała Krajowej Administracji Skarbowej, dziś reprezentuje Polskę jako pierwsza dama. Zachwyca stylizacjami – od szytych na miarę kreacji po ubrania z popularnych sieciówek. Zobacz, jak wygląda na oficjalnych wystąpieniach i gdzie kupić podobne stroje.

  • Marta Nawrocka jeszcze niedawno pracowała w KAS, a dziś jest pierwszą damą Polski.
  • Podczas zaprzysiężenia męża zachwyciła błękitnym kompletem, jak się okazało, własnego projektu. 
  • Jej styl to połączenie szytych na miarę kreacji z ubraniami z popularnych sieciówek.

Marta Nawrocka została pierwszą damą dosłownie kilka dni temu. Zanim została prezydentową, przez 18 lat była  funkcjonariuszką w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Jej praca miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, a teraz czekają na nią zupełnie nowe wyzwania! Z pewnością faktem jest, że o Marcie Nawrockiej jest głośno, a pewnie będzie jeszcze głośniej, gdy zacznie działać, jako pierwsza dama. Na razie ma za sobą kilka oficjalnych wystąpień, w nowej roli, przy boku męża, ale też pierwszą własną aktywność - wybrała się do Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Gdy pojawiła się w Sejmie w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, uwagę zwróciła jej stylizacja: błękitny komplet.

Marta Nawrocka cała na niebiesko zachwyciła w Sejmie
Pierwsza dama projektuje sama!

Okazuje się, że był to komplet według jej własnego pomysłu, a uszyty przez gdańskiego krawca, Jarosława Konaszewskiego, mistrza w swoim fachu. - Przyszła do naszej pracowni z gotową wizją. Była obecna na każdym etapie, wybierała tkaniny, dopracowywała kroje, decydowała o dodatkach - ujawnił mistrz krawiectwa w "Fakcie". Także u tego samego krawca Nawrocka szyła strój na wieczór wyborczy po drugiej turze.

W szafie Nawrockiej są ubrania z sieciówek - Ty też możesz ubrać się, jak prezydentowa!

Jednak nie tylko szyte na miarę stroje można znaleźć w szafie nowej pierwszej damy. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej pojawiała się w ubraniach z ulubionych sieciówek. Stawiała przede wszystkim na mocne kolory i ciekawe kroje. To oznacza, że nie jest dla niej ważne to, jaką metkę ma strój, a bardziej to, by kreacja pasowała do niej samej i do okazji. Śmiało można powiedzieć, że Polki mogą ubierać się tak jak Marta Nawrocka!

Na Instagramie pojawił się profil "Moda w Belwederze", który prezentuje stroje Nawrockiej wraz ze wskazaniem konkretnych modeli w popularnych sklepach albo ich odpowiednikami. Można zainspirować się stylem Marty Nawrockiej i wybierać podobne stroje, a przy okazji nie wydawać na to majątku. 

Ekspert o strojach pierwszej damy

O styl Nawrockiej zapytaliśmy projektanta mody. Zdaniem Daniela Jacoba Dalego, warto brać przykład z pierwszej damy:

Marta Nawrocka wspiera sieciowe marki odzieżowe, co przyczynia się tylko do większej sympatii wobec pierwszej damy. Zamiast trwonić tysiące złotych na ubrania od znanych światowych projektantów możemy zobaczyć ją w ubraniach, które są powszechnie dostępna dla każdej Polki i to we wszystkich galeriach handlowych! Ostatnie wybory modowe pierwszej damy są bardzo ciekawe i wybór stylizacji z sieciówek uważam za jak najbardziej pozytywną rzecz!

Marta Nawrocka ubiera się w sieciówkach
MARTA NAWROCKA