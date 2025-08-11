Marta Nawrocka umie posługiwać się bronią. Czy ma do niej dostęp? Jest konkretna odpowiedź

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-08-11 10:31

Nie jest tajemnicą, że Marta Nawrocka zanim została pierwszą damą, przez wiele lat pracowała w KAS. Przez 18 lat była funkcjonariuszką Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. W pracy zawodowej zajmowała się sprawami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. W związku z pracą nieraz musiała chwytać za broń. Czy w czasie urlopu funkcjonariusze KAS mają do niej dostęp? Jest oficjalna odpowiedź w tej sprawie.

Marta Nawrocka miała bardzo odpowiedzialną pracę! Posługiwała się bronią

Wiadomo, że pierwsza dama studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie przez 18 lat była funkcjonariuszką Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. W pracy zawodowej zajmowała się sprawami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Jak czytamy w jej oficjalnej biografii: 

Podejmowała wiele niebezpiecznych zadań, często wymagających umiejętności posługiwania się bronią. Specjalizowała się w walce z nielegalnym hazardem, udaremnianiem, prowadzonej przez zorganizowane grupy przestępcze, produkcji oraz handlu wyrobami tytoniowymi i spirytusowymi, a także kontrolą przemysłu naftowego. Zajmowała się ponadto ochroną własności intelektualnej wielu znanych marek, udaremniając wprowadzanie do obrotu podrobionych towarów.

Marta Nawrocka opowiedziała o swojej pracy 

W ekskluzywnym wywiadzie, którego Marta Nawrocka udzieliła w "Super Expressie" jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej, opowiedziała sporo o swojej pracy. Tam szczegółowo opisywała to, z czym się mierzyła jako funkcjonariuszka KAS. 

(...) Wchodzimy do nielegalnych punktów z grami hazardowymi, zatrzymujemy ludzi, zabezpieczamy automaty, gotówkę prowadzimy czynności procesowe. Walczymy z nielegalnym hazardem, który działa poza przepisami prawa oraz mocno uzależnia. W takich punktach nie ma żadnej kontroli nad ludźmi, którzy tam grają, czy są pełnoletni, trzeźwi. Co warto podkreślić budżet państwa na tym mocno cierpi gdyż w tych miejscach gry nie są opodatkowane i działają ponad prawem - opowiadała. 

Polityka SE Google News

Marta Nawrocka była też pytana wówczas o to, czy w swojej pracy używa broni albo chwytów obezwładniających: - Mamy bardzo zgrany, dobrze wyszkolony zespół. Chwyty obezwładniające mam opanowane. Jestem blisko, żeby pomóc w zatrzymaniu, czy przeszukaniu kobiet. Z broni korzystam głównie na strzelnicy, choć rzeczywiście w pracy może okazać się konieczna w każdej chwili - wyjaśniła, dodając: - Od razu uspokoję, moja praca jako funkcjonariuszki administracji celno-skarbowej nie polega tylko na uczestniczeniu w tego typu akcjach. Prowadzimy również kontrole w kasynach, w zakładach bukmacherskich, w legalnych punktach z automatami.

Czy pierwsza dama, jako funkcjonariuszka KAS na urlopie, ma dostęp do broni? 

Teraz o dostęp do broni "Fakt" zapytał  w Ministerstwie Finansów, któremu podlega KAS podlega. Zapytano o to, czy pracownicy przebywający na bezpłatnym, długoterminowym urlopie, składają broń na ten okres? Odpowiedź jest następująca: - Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nie posiadają broni służbowej. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którzy wykonują czynności z zakresu szczególnych uprawnień organów KAS, pobierają broń służbową z magazynu uzbrojenia w swojej jednostce na czas pełnienia służby i po jej zakończeniu zdają do magazynu uzbrojenia. 

Marta Nawrocka cała na niebiesko zachwyciła w Sejmie
21 zdjęć
Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA