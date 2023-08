Monika Jaruzelska kończy 60 lat. Mało kto wie, że dwa razy chciała poślubić tajemniczego francuskiego arystokratę!

Tusk pokazał, co jego żona wyniosła do piwnicy. Aż nas ścisnęło w dołku. Wiele osób, by się tą rzeczą chwaliło. Oni wsadzili ją do pudła!

Urodziny Moniki Jaruzelskiej to dobra okazja, aby przypomnieć kilka ciekawostek z jej życia. Warto wspomnieć, że córka generała Wojciecha Jaruzelskiego i Barbary Jaruzelskiej jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiowała psychologię. Na polonistyce studiowała w tym samym czasie, co Rafał Ziemkiewicz. Zresztą, oboje chodzi do tego samego liceum, znają się od lat. Jaruzelska była też wykładowczynią, uczyła w SWPS w Warszawie na kierunkach kulturoznawstwo i dziennikarstwo.

Inną ciekawostką z życia Moniki Jaruzelskiej jest to, że zajmowała się modą! O tym fakcie mało kto pamięta. Na początku lat 90. Jaruzelska współtworzyła magazyn "Twój Styl", w którym odpowiadał za dział mody. Była stylistką, a nawet projektantką. Jeszcze kilkanaście lat temu przedstawiano ją jako jedną z najbardziej znanych kobiet w świecie mody. Dodatkowo prowadziła ona kursy w Szkole Stylu Moniki Jaruzelskiej.

Nieznane fakty z życia córki gen. Jaruzelskiego

Ciekawa jest też miłosna strona życia córki generała Jaruzelskiego.W jednym z wywiadów Monika Jaruzelska opowiadała o niesłychanej historii, która się jej przytrafiła, a brzmiała niczym z powieści romantycznej! Ponad 30 lat temu Jaruzelska poznała wdowca, architekta z Francji. O swojej miłosnej historii Jaruzelska mówiła tak: - Nie wiem czy się nie udało, czy właśnie udało wystarczająco szybko nie wejść tak głęboko w to... bo rzeczywiście była już sukienka ślubna. (...) W tej historii było rozstanie, które było spowodowane w tym, że ja wchodziłam na swoją drogę zawodową. (...) Mój Francuz, który był wdowcem i bardzo chciał założyć rodzinę, był dobrze sytuowany w zawodzie, także finansowo. Z jednej strony to było atrakcyjne, ale uświadomiłam sobie, że wychodząc z domu rodzicielskiego, przyszło mi do głowy, że spod skrzydeł ojca związanie się z mężczyzną zamożnym będzie powodowało, że ja nie skonfrontuję się sama ze sobą tworząc swój własny świat zawodowy i tworząc tożsamość - opowiadała po latach. Do małżeństwa więc nie doszło.

Tajemniczy francuski arystokrata w życiu Jaruzelskiej. Pierścionek zaręczynowy w oświadczeniach majątkowych

Jednak, jakimś cudem po latach znów się spotkali! Pojawił się nawet pierścionek zaręczynowy i suknia ślubna.O pogłoskach na temat ślubu i pierścionka Jaruzelska w 2019 roku mówiła na antenie radia RMF FM. - Rozumiem, że pan redaktor nie miałby nic przeciwko, żeby tańczyć na weselu córki generała Jaruzelskiego - zapytała ze śmiechem prowadzącego rozmowę dziennikarza. Pierścionkiem jednak pochwalić się nie chciała, ale potwierdziła, że biżuteria na palcu to pierścionek od Francuza. - To pierścionek od tego narzeczonego? Francuskiego arystokraty? - zapytał dziennikarz. Jaruzelska wyjaśniła: - Tak - potwierdziła, ale do kamery pokazać go nie chciała. Pierścionek jednak opisał za nią prowadzący rozmowę. Jak powiedział, pierścionek był złoty, miał duże oczko z brylantu, otoczone zielonymi kamieniami. Zresztą pierścionek zaręczynowy pojawia się nawet w jej oświadczeniach majątkowych, które zgłasza jako radna Warszawy.