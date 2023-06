Monika Miller już tego nie ukrywa. Wprost ujawnia, jaką ma orientację seksualną

O Monice Miller usłyszeliśmy od jej dziadka, byłego premiera. Kilka lat temu Leszek Miller przedstawił wnuczkę chwaląc się jej zdjęciem na Twitterze. Od tego czas Monika stała się gwiazdą, zdobyła wielu fanów i zaczęła brylować w mediach. Wystarczy wspomnieć, że brała nawet udział w jednej z edycji "Tańca z gwiazdami" i radziła sobie bardzo dobrze, a na parkiecie pojawiła się nawet z dziadkiem. Millerówna jest też modelką, influencerką i aktorką. Trzeba przyznać, że jest bardzo zapracowana. Prywatnie jednak nie zawsze jej się wiodło, sama wielokrotnie mówiła o kłopotach zdrowotnych, które ją dręczyły, a miała ich niemało. Dodatkowo nie układało jej się też idealnie w życiu uczuciowym, ale niedawno się to zmieniło. Monika Miller jest w związku z Pavlem, para doskonale się rozumie, dzieli wspólną pasję, jaką jest muzyka i mocno się wspiera. Monika nie ukrywa jednak, jaka jest jej prawdziwa orientacja seksualna, jak już kiedyś wspominała jest osobą panseksualną. Ostatnio znów wróciła do tematu w jednym z wywiadów. Przyznała, że przede wszystkim ceni w ludziach intelekt: - Mnie ogólnie spotykają nieprzyjemności za to, że mówię głośno o czymkolwiek, więc jestem przyzwyczajona. Jeśli chodzi o orientację, to bardzo dużo osób mówi, że powinnam iść do kościoła, że trafię do piekła, że nie ma czegoś takiego, że sobie wymyśliłam. Pojawiają się też takie komentarze, że mówię to wyłącznie pod publikę - powiedziała Miller w Plejadzie.

