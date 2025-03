Monika Olejnik nie wytrzymała! Musiała dać upust emocjom

- To Putin jest agresorem i zbrodniarzem. Rosjanie od 3 lat mordują i porywają ukraińskie dzieci, są bezwzględni. Rozmowy w Białym Domu pokazały, że Żeleński jest odważnym przywódcą, nie poddaje się. W obliczu tragedii i wojny przywódca Ukrainy ma prawo do emocji, ma prawo mówić publicznie dlaczego nie ufa Putinowi. Ma prawo oczekiwać, że Jego krzyk zostanie zauważony na wszystkich kontynentach! To była awantura-dwóch na jednego. [...] . „Okna pociągów zalane są łzami” - opisywał mój Tomek pierwsze dni wojny w europejskich mediach - napisała.