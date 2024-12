Monika Olejnik szokuje na Majorce: Świąteczny bieg i nietypowe akrobacje

Kaczyński pojechał w święta na cmentarz. Doszło to mocno niezręcznej sytuacji

Z humorem i energią na sportowej trasie

Olejnik zaprezentowała się w sportowym stroju – białej koszulce z numerem startowym 112, dopasowanych legginsach oraz neonowych butach sportowych. W tle widzimy metę biegu oraz innych uczestników w sportowych nastrojach. To jednak nie wszystko – na nagraniu opublikowanym w relacji dziennikarka pokazała swoje nietypowe podejście do sportu. W pewnym momencie zaczęła wykonywać skoki, które dla jednych wyglądały jak elementy tańca, dla innych – jako zabawne podskoki pełne radości życia.

Marianna Schreiber z Czarneckimi. Internauci nie zostawili na nich suchej nitki!

„To jeszcze nie finisz” – napisała Olejnik w swoim poście, podkreślając, że bieganie to dla niej dopiero początek aktywnego dnia. Po biegu na uczestników czekały zajęcia z tenisa, pływania i gimnastyki. „Moja pasja sportowa, systematyczne treningi od ponad 20 lat, bardzo mi pomogły w mojej walce” – dodała dziennikarka, nawiązując do własnych doświadczeń zdrowotnych.

Zachęta do profilaktyki i edukacji zdrowotnej

W swoim wpisie Monika Olejnik zwróciła uwagę na konieczność dbania o zdrowie. Dziennikarka zaapelowała do obserwujących, by regularnie się badali i nie zaniedbywali profilaktyki zdrowotnej. „Wierzcie, że sport to zdrowie, kultura, przyjaźń i wolność” – podkreśliła.

Post szybko zyskał popularność wśród internautów, którzy chwalili Olejnik za energię i promowanie aktywności fizycznej. „Jest Pani mega, każdej kobiecie takiej mocy życzę!” – napisała jedna z fanek. „Szalone skoki, cudnie Pani Moniko!” – dodała inna komentująca.

Sport jako sposób na życie

Monika Olejnik od lat udowadnia, że sport to nie tylko sposób na zachowanie dobrej formy, ale także styl życia. Dziennikarka niejednokrotnie podkreślała w wywiadach, że regularne treningi pomagają jej zachować energię i pozytywne nastawienie. Tym razem również nie zabrakło motywujących słów: „Proszę nie poddawajcie się, badajcie się i dbajcie o siebie!”

Fani nie kryją zachwytu nad formą Moniki Olejnik, która mimo upływu lat wciąż imponuje energią i zaangażowaniem w życie sportowe. Jej świąteczna aktywność na Majorce to kolejny dowód na to, że wiek to tylko liczba, a pasja i determinacja potrafią zdziałać cuda.

Poniżej galeria zdjęć dziennikarki. Zapraszamy!