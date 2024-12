Marianna Schreiber z Czarneckimi. Internauci nie zostawili na nich suchej nitki!

Kaczyński pojechał w święta na cmentarz. Doszło to mocno niezręcznej sytuacji

Na zdjęciu opublikowanym przez Mariannę widzimy ją w eleganckiej czarnej stylizacji, siedzącą pomiędzy Ryszardem i Przemysławem Czarneckim. W tle widać świąteczną choinkę, która dodaje kadrze rodzinnego klimatu. Komentarze pod postem Schreiber szybko zdominowały emocjonalne wypowiedzi internautów, którzy wciąż analizują, co oznacza ta relacja dla wizerunku byłej żony ministra.

„Dramat” czy nowe życie? Internauci komentują

Pod postem Marianny nie zabrakło krytycznych komentarzy. „Dramat… zamiast iść wysoko, lecisz w dół…” – napisał jeden z użytkowników. Inny z kolei ironicznie skomentował: „Ten koń trojański jest coraz lepszy”. Pojawiły się również głosy, które broniły jej decyzji: „Każdy ma prawo do szczęścia, a ci, co hejtują, to zwykłe zazdrośniki”.

Takie reakcje pokazują, że publiczne życie Schreiber nadal wzbudza skrajne emocje. Jej wcześniejszy związek z Łukaszem Schreiberem, jednym z czołowych polityków PiS, już wcześniej przyciągał uwagę, ale teraz, w relacji z Przemysławem Czarneckim, Marianna wydaje się iść zupełnie nową ścieżką.

Miłość na przekór podziałom

Relacja Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego dla wielu jest zaskakującym połączeniem dwóch światów. Schreiber, która zdobyła rozgłos dzięki udziałowi w programie „Top Model”, otwarcie krytykowała politykę PiS, z której środowiskiem była wcześniej związana przez małżeństwo. Teraz jej wybór partnera znowu rzuca światło na związki międzyludzkie w świecie polityki.

Internauci zastanawiają się, czy związek z Przemysławem Czarneckim jest początkiem nowego rozdziału w życiu Schreiber – czy oznacza powrót do otoczenia politycznego PiS, czy raczej świadome zerwanie z dawnymi podziałami. Jedno jest pewne: miłość Marianny i Przemysława przyciąga uwagę i generuje kolejne pytania.

Przyszłość pod lupą

Świąteczne zdjęcie Schreiber i Czarneckiego jest kolejnym dowodem na to, że ich związek to coś poważnego. Czy ta relacja zmieni wizerunek Marianny w oczach opinii publicznej? A może stanie się początkiem nowej drogi, z dala od dawnej krytyki i podziałów? Internauci z pewnością będą śledzić każdy kolejny krok tej kontrowersyjnej pary.

