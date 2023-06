Monika Olejnik w przezroczystej sukience. Dokładnie widać wszystko, co miała pod spodem

Dziwne zachowanie Babci Kasi. Zaczęła "szczekać" do policjantów. O co jej chodziło?

Monika Olejnik uwielbia bawić się modą. Patrzą na jej styl trzeba przyznać, że zdecydowanie nie lubi nudy. Zwykłe sukienki czy garnitury to nie jej bajka. Olejnik stawia na oryginalność. Szczególnie na koncie na Instagramie dziennikarka prezentuje swoje stylizacje. Ostatnio można było zobaczyć zdjęcie, którym Olejnik promowała swój wywiad z Mariuszem Trelińskim, znanym reżyserem operowym, filmowym i teatralnym. Rozmowa dotyczyła kariery Trelińskiego: - Muzyka zawsze była kluczem do moich filmów. Układałem sobie coś, co nazywałem sercem filmu, pewnego rodzaju rytm, który powodował, że układały mi się ujęcia, kolory wedle ścieżki muzycznej. To, o co chodzi w reżyserii operowej, to żeby widzieć muzykę - opowiadał reżyser w programie Olejnik.

Olejnik pokazała zbyt dużo? Prześwitująca sukienka odsłoniła wszystko!

Monika Olejnik zaszalała, bo do fotografii zapozowała w mocno prześwitującej kreacji! Długa suknia w kolorze szafirowym opięła zgrabną sylwetę gwiazdy dziennikarstwa. Prze to jednak, że była wykonana z przezroczystego materiału pokazała to, co Olejnik miała pod spodem. Trzeba przyznać, że to zdjęcie Moniki Olejnik jest bardzo odważne. Niby suknia długa i pod samą szyję, ale jednak odkrywająca dosłownie wszystko.

