Monika Olejnik w towarzystwie córki byłego premiera! Tajemnicze spotkanie

Zdjęcie pojawiło się na Instagramie Moniki Olejnik w ramach promocji jej programu Monika Olejnik Otwarcie na TVN24 GO. Widać na nim uśmiechniętą dziennikarkę oraz Agatę Buzek, które w towarzystwie czworonożnego gościa prowadziły rozmowę.

Agata Buzek, znana ze swojej niezwykłej charyzmy i talentu aktorskiego, rzadko udziela się w mediach. Tym bardziej jej pojawienie się u Moniki Olejnik wzbudziło zainteresowanie internautów. Czy rozmowa dotyczyła polityki, kariery filmowej, a może prywatnych spraw?

Córka Jerzego Buzka u Olejnik. O czym mogły rozmawiać?

Agata Buzek od lat buduje własną, niezależną pozycję w świecie kina. Chociaż jest córką jednego z najbardziej znanych polskich polityków, unika publicznych wypowiedzi o polityce i niechętnie komentuje sytuację w kraju. Czy tym razem zrobiła wyjątek?

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie padło w rozmowie, ale patrząc na zdjęcie, atmosfera była luźna i pełna pozytywnej energii. Internauci już spekulują, że w programie mogą paść mocne słowa na temat współczesnej sceny politycznej lub sytuacji w polskiej kulturze.

Pies Moniki Olejnik gwiazdą spotkania!

Jednak to nie tylko Agata Buzek przyciągnęła uwagę widzów. Pies Moniki Olejnik również skradł show! Na zdjęciu widać, jak zwierzak z zainteresowaniem patrzy na aktorkę, jakby wsłuchując się w rozmowę. To nie pierwszy raz, gdy czworonożny przyjaciel dziennikarki pojawia się w jej mediach społecznościowych – Olejnik znana jest ze swojej miłości do zwierząt.

Kiedy i gdzie zobaczyć rozmowę Moniki Olejnik z Agatą Buzek?

Odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy w najnowszym odcinku programu Monika Olejnik Otwarcie na TVN24 GO. Jeśli rozmowa z Agatą Buzek będzie tak interesująca, jak zapowiada zdjęcie, widzowie mogą spodziewać się prawdziwej medialnej petardy!

i Autor: Instagram.com/monikaolejnik_official Monika Olejnik i Agata Buzek

