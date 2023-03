Monika Olejnik zdradziła prawdę o swoich wnukach. Tak ją traktują

Monika Olejnik przed kamerami może wydawać się bezkompromisowa i ostra, ale prywatnie niewiele zostaje z tej postawy. Gwiazda TVN uwielbia sport i sztukę, a także podróże, które na bieżąco relacjonuje w swoich mediach społecznościowych. Na nagraniach i zdjęciach, które udostępnia, widać, że uwielbia się śmiać. Mało kto jednak wie, że Monika Olejnik jest babcią dwójki wnucząt – Jeremiego i małej Jagny. W czasie rozmowy dla „Dzień dobry TVN” Mateusz Hładko przypomniał jej wypowiedź, w której przyznała, że chciałaby, aby Jeremi zakochał się także w niej, a nie tylko w rodzicach. - Jeremi ma teraz 7,5 roku. Jak miał tak 3 latka, to ciągle mówił „mama, tata, mama, tata”. To było nie do wytrzymania. Powiedziałam mu „Jesteś strasznie monotonny” – wyznała dziennikarka. Gospodyni „Kropki nad i” zdradziła też, jak wnuczek się do niej zwraca. - Mo, Baba Mo, Babciu, różnie – powiedziała. Przyznała także, ze rodzina i przyjaciele są dla niej bardzo ważni.

W naszej galerii możesz zobaczyć, jaką babcią jest Monika Olejnik.

