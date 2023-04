Ludzie aż się gapili na to, co Monika Olejnik robiła w środku miasta FOTO PAPARAZZI

Nieprawdopodobne, jak Tomasz Lis mówił do Tomasza Sekielskiego! Co na to jego dzieci?!

Monika Olejnik zajęła miejsce postojowe w centrum Warszawy! Przegoniła kierowcę, bo pilnowała parkingu dla koleżanki

Było słoneczne południe, gdy Monika Olejnik postanowiła spotkać się z koleżanką w jednej z modnych warszawskich kawiarni przy Alejach Ujazdowskich. Dziennikarka pierwsza stawiła się w umówionym miejscu, ale wiedziała, że znajoma dotrze później. Dlatego jak na dobrą koleżankę przystało, prowadząca "Kropkę nad i" od razu postanowiła, że zajmie miejsce postojowe, by koleżanka miała gdzie zaparkować swoje auto. Jak pomyślała, tak zrobiła. Niczym prawdziwy parkingowy gwiazda TVN stała na wolnym miejscu postojowym, pilnując by nikt go zajął. W pewnym momencie doszło nawet do sprzeczki z jednym z kierowców, który chciał zaparkować w miejscu pilnowanym przez Olejnik! Doszło nawet do tego, że przypadkowy przechodzień aż przystanął i zainteresował się tym, co wyprawia Olejnik. Ze starcia z kierowcą zwycięsko wyszła jednak dziennikarka. Jej koleżanka już bez przeszkód zaparkowała swoje audi.

Na spotkanie ze znajomą Monika Olejnik przyszła modnie wystylizowana. Miała na sobie brązową skórzaną kurtkę oversize, do tego wąskie skórzane spodnie i przypominające motocyklowe buty od domu mody Prada warte kilka tysięcy zł. Do tego dobrała niewielką torebeczkę Diora wartą około 14 tysięcy zł, którą często ze sobą nosi. Najwyraźniej to jedna z jej ulubionych torebeczek.

