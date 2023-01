Monika Olejnik jak detektyw Rutkowski! Te buty są warte fortunę!

Monika Olejnik bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Zasłynęła jako ostra prowadząca „Kropkę nad i”, ale nie tylko. Powszechnie znane stało się jej uwielbienie dla butów. Sama często chwaliła się swoją pokaźną kolekcją, w której nie brakuje szpilek od światowych projektantów, ale też obuwia do biegania czy masywnych butów. Na krótko przed Nowym Rokiem Monika Olejnik pochwaliła się zdjęciami z teatru Słowackiego, gdzie była na spektaklu „1989”. Na tę okazję założyła obszerne jeansy, luźną beżową bluzkę i oversize’owy płaszcz. Uwagę przykuwają jednak jej buty… Dziennikarka zdecydowała się na duże, czarne buty przypominające glany. Gruba podeszwa to jednak nic – jest na nich nawet mała torebeczka na suwak. To model od Prady, za który trzeba zapłacić małą fortunę, bo ponad 5 tysięcy zł! Co ciekawe, w identycznych butach pokazuje się detektyw Krzysztof Rutkowski. Co więcej, to chyba jedne z jego ulubionych butów! Na Instagramie najczęściej pozuje właśnie w tych ciężkich butach, łącząc je z najróżniejszymi stylizacjami. Trzeba przyznać, że nadają rockowego pazura do każdej z nich! Jak widać, Monika Olejnik i Krzysztof Rutkowski mają nieco podobny gust, jeśli chodzi o obuwie.

Sonda Podobają Ci się buty Moniki Olejnik? Tak, ma wspaniały gust! Tylko niektóre Nie!