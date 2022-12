Niebywałe, co gość pokazał Monice Olejnik w „Kropce nad i”! Jej mina mówi wszystko

Monka Olejnik interesuje się nie tylko polityką – jest także zagorzałą fanką sportu i bacznie obserwuje Polaków w różnych dyscyplinarkach sportowych. Nie ukrywała swojego entuzjazmu względem Munidalu, nie dziwi zatem, ze do studia „Kropki nad i” zaprosiła Szymona Marciniaka, który z bliska oglądał finał mistrzostw świata w Katarze. Monika Olejnik na antenie TVN rozmawiała z nim o ogromnych emocjach towarzyszących finałowi, ale też odczuciach arbitra po tym, jak został oceniony przez francuską prasę na 2 w skali od 1 do 10 jako sędzia. - To nie są poważne oceny. Dla mnie najważniejsze są oceny piłkarzy, a ta ocena była bardzo pozytywna. Didier Deschamps podszedł i podziękował, nie było słowa o sędziowaniu – mówił Szymon Marciniak. Na koniec zaskoczył wszystkich, pokazując, co przyniósł ze sobą do studia. Zaprezentował bowiem pozłacany medal, który otrzymali wszyscy polscy sędziowie. Złoty krążek na czerwonej wstążce wyglądał powalająco. - Ciężki, naprawdę cudo. Będzie miał swoje najważniejsze miejsce u mnie w gablocie – stwierdził. Monika Olejnik z zachwytem wzięła go w ręce z uśmiechem przyglądała się medalowi. Widać, że zrobił na niej wielkie wrażenie!

