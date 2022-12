Magda Łucyan to absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W TVN24 można oglądać jej reportaże ze świadkami historii najnowszej. Dziennikarka korzystając z popularności postanowiła opowiedzieć o swojej chorobie i olbrzymim bólu, z jakim musiała się mierzyć. - Długo się do tego zbierałam. Unikam dzielenia się prywatnym życiem, jednak dziś, z okazji 31 urodzin postanowiłam się przełamać. Bo dziś - mogę podzielić się nie tylko historią choroby, ale także małym, osobistym szczęśliwym zakończeniem. Jeżeli więc dam nadzieję choć jednej kobiecie- to warto. A jeżeli doprowadzi to do choć jednej właściwej diagnozy- tym bardziej - zaczęła tajemniczo swój wpis na Instagramie, pokazując zdjęcie z sesji w zaawansowanej ciąży.

- Ja na swoją czekałam kilkanaście lat. Dziesiątki lekarzy, lata bólu, ciągłych anemii i utrat przytomności niestety nikogo nie naprowadziły na właściwe rozpoznanie. O tym, że mam endometriozę - dowiedziałam się miesiąc przed ślubem. Niestety właściwa diagnoza nie ułatwiła przyszłej drogi. Przeciwnie - było tylko gorzej. Pierwsza operacja miała zamknąć temat, niestety pogorszyła sprawę. Powikłania ciągnęły się miesiącami. Część popełnionych błędów okazała się nieodwracalna. Endometriozy z brzucha nie wycięto, w zamian w środku powstał ropień. Tygodniami leżałam w łóżku, wychodziłam jedynie do kolejnych lekarzy. Zjechaliśmy całą Polskę, by znaleźć kogoś, kto się zna.„Szanse na ciążę? Na ten moment żadne. Potrzebna kolejna operacja, wtedy zobaczymy co jest w środku.” I była to najgorsza diagnoza jaką mogłam usłyszeć. Po niej - zaczęło się naprawianie zaniedbań i błędów. Druga operacja była już specjalistyczna(!) Zmiany endometrialne zajęły wiele organów, najwyżej weszły aż na przeponę - poinformowała Łucyan o swojej chorobie.

Endometrioza przyczyną niepłodności

- Na endometriozę choruje w PL nawet 3 miliony kobiet. Jest ona przyczyną nawet połowy przypadków niepłodności u kobiet. Droga do diagnozy, normalnego życia i macierzyństwa - to zazwyczaj droga przez mękę. Sama ją przeszłam i to wtedy zrodził się pomysł na reportaż „Taka twoja uroda”. Drogie Panie słuchajcie swojej intuicji, nie poddawajcie się ♥️ Na koniec jeszcze kilka słów do polityków. Na pewno jest dziś w Polsce mnóstwo kobiet, które chętnie dałyby w szyję. Z rozpaczy. Że są w tym wszystkim same, że nie istnieją dla systemu, że nawet gdy w końcu pojawia się szansa - portfel jest już pusty. Wiem, że łatwiej jest kogoś obrazić i porechotać, zamiast zrobić to, za co bierze się pieniądze. Proponuję jednak to drugie - zakończyła swój wpis dziennikarka.

Przypomnijmy, że na endometriozę choruje m.in. także aktorka Karolina Szymczak, żona Piotra Adamczyka. Para od lat stara się o dziecko.

