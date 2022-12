Na Wigilii zadaj szyku jak Agata Duda! Idealny strój dla każdej gospodyni

Agata Duda doskonale wie, jak wyglądać stylowo. Trudno przyłapać ją na modowej wpadce, a wręcz przeciwnie: pierwsza dama dla wielu Polek jest wyznacznikiem mody ważniejszym niż światowi projektanci. Po wielu godzinach gotowania, sprzątania oraz innych przygotowań w końcu można zająć się świętowaniem z bliskimi. Wigilia to jedyny taki wieczór w roku, dlatego warto zaskoczyć wszystkich swoim wyglądem! Z pomocą mogą przyjść stylizacje właśnie Agaty Dudy. Dzięki nim w prosty sposób można się zaprezentować naprawdę olśniewająco. Jedna z propozycji to prosta, czerwona sukienka, jaką pierwsza dama założyła d nagrania życzeń bożonarodzeniowych dla Polaków. Prosty krój i jednolity kolor zapewniają uniwersalną elegancję, a delikatna biżuteria doda blasku do stylizacji. Talię można podkreślić także cienkim paskiem. To zdecydowanie numer jeden dla wszystkich gospodyń domowych! Agata Duda często zakłada marynarki do sukienek, co także jest świetnym rozwiązaniem, który sprawi, ze zwykły strój stanie się o wiele bardziej formalny. Marynarka doskonale sprawdzi się także w zestawie ze spodniami. Żona Andrzeja Dudy w okresie świątecznym często zakłada także ubrania w kratę. Ten wzór zdecydowanie kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Trzeba tylko pamiętać, by nie łączyć kraty z innymi wzorami, jak grochy czy prążki, a postawić na gładkie dodatki. Nie warto też przesadzać z biżuterią – to w końcu choinka ma świecić najjaśniej! Najważniejsze jednak, by czuć się komfortowo i wygodnie.

