Najlepsze riposty Szymona Hołowni w Sejmie! Jest bezlitosny

Szymon Hołownia na każdym posiedzeniu Sejmu popisuje się swoją elokwencją, znajomością regulaminu i uporem. Przy tym nie unosi się emocjami i ze stoickim spokojem mierzy się z chaosem, który często panuje na sali plenarnej. Oto jego najlepsze riposty!

Szymon Hołownia vs Przemysław Czarnek

Na spięcia w Sejmie nie trzeba było długo czekać. Już na podczas drugiego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu 14 listopada Szymon Hołownia miał okazję się wykazać. Na mównicę wszedł były minister edukacji Przemysław Czernek, który zwrócił się do niego słowami „panie marszałku rotacyjny”.

- Przepraszam bardzo, ale w tym momencie, panie ministrze, narusza pan powagę tej Izby i jej organów. Ma pan 3 minuty na wystąpienie – wtrącił się Szymon Hołownia.

- Przyznam szczerze, że to są jakieś standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuję panu szacunek, okazuję szacunek panu stanowisku, pozwalam zabrać głos zgodnie z regularnie, natomiast spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem. Jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu to muszę powiedzieć, ze głęboko nad tym ubolewam – powiedział po wystąpieniu Przemysława Czarnka.

Po jakimś czasie Przemysław Czarnek zabrał głos po raz kolejny, prosząc o możliwość wygłoszenia jednego zdania.

- Pana definicja jednego zdania jest nieznana polskiej polityce – stwierdził marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia vs Zbigniew Ziobro

14 listopada bardzo emocjonalne wystąpienie wygłosił także były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Szymon Hołownia podkreślił, ze polityk ma 10 sekund na dokończenie wypowiedzi, a potem zaczął zapowiadać kolejnego posła. Politycy na Sali zaczęli zaś krzyczeć „regulamin”.

- Regulamin Sejmu został zastosowany w tej sprawie w sposób literalny. Jeżeli państwo posłowie będą w dalszym ciągu uniemożliwiali prowadzenie obrad, rozpocznę procedurę przywoływania państwa posłów do porządku, która zakończy się przerwaniem obrad. – mówił. Zbigniew Ziobro zaznaczył, ze nie wystarczyło mu czasu, bo mu przerywano. - […] Wiemy, panie ministrze, ale mamy na to dowody w postaci 460 par oczu na tej sali, że wstępując na tę mównicę zgodził się pan z czasem, który został przeznaczony na pana wypowiedź – odparł. Nie pozwolił też na dalszą wypowiedź i zachęcał ministra do zajęcia miejsca.

Szymon Hołownia vs Mateusz Morawiecki

Podczas piątego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu 28 listopada głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który zwracał uwagę, czym w pierwszej kolejności powinien zająć się Sejm, wymieniając między innymi wakacje kredytowe czy zerowy VAT na żywność. Przywołał także wypowiedź marszałka Sejmu z konferencji, by widzowie przygotowali sobie popcorn na kolejne posiedzenia.

- To, co pan mówił, to nie popcorn, ale miód na moje serce, co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie, o tym, że ta Izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę pana premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku. […] Współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził, pan prezydent zwlekał miesiąc z daniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów, o których pan wspominał – odpowiedział marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia przejęzyczył się także, mówiąc, że robione jest wszystko, żeby te projekty były „przeprocesowane”. Uwagę zwrócili mu inni posłowie.

- Przepraszam? Procedowane, czy coś powiedziałem… Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo „proces” tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać – odparł, za co został nagrodzony brawami.

Szymon Hołownia vs Marek Suski

Na posiedzeniu Sejmu 21 listopada Szymon Hołownia nie dopuścił do głosu Marka Suskiego, pytając go, w jakim trybie chce występować.

- W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle Marku Suski? – spytał lider Polski 2050. Ten poprawił go, mówiąc „minister”. – Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, wszystko to jasne – odparł Szymon Hołownia.

Marszalek sejmu stwierdził, że zgodnie z regulaminem poseł nie może teraz zabrać głosu i zarządził głosowanie, ostatecznie nie udzielając Markowi Suskiemu głosu.

Szymon Hołownia vs sala plenarna

Szymon Hołownia zwrócił także uwagę 14 listopada na krzyki posłów.

- Bardzo cenię państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne,. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć – powiedział.

Z kolei 29 listopada, Adam Gomoła z Polski 2050 w swoim wystąpieniu opisał się jako przedstawiciela Gen Z, inni posłowie zaczęli to głośno komentować.

- Bardzo proszę państwa o ciszę. Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne – stwierdził marszałek Sejmu. – Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen Z. To są jednak dwa różne zjawiska – dodał Szymon Hołownia.

