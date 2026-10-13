Najmłodsza posłanka wzięła ślub! Ola Kot w zachwycającej sukni ślubnej

Wielka radość w szeregach KO, otóż najmłodsza posłanka zasiadająca w tym klubie wyszła za mąż. Aleksandra Kot poślubiła swego ukochanego Michała. Polityczka pochwaliła się szczęśliwymi nowinami w poniedziałek (12 października) na Instagramie. Opublikowała zdjęcie ślubne z mężem i podpisała je krótko: 10/10 ❤️

Od razu posypały się gratulacje, także od koleżanek z polityki. Z gratulacjami pospieszyła m.in. posłanka Koalicji Obywatelskiej, która sama nie tak dawno stanęła na ślubnym kobiercu, czyli Aleksandra Uznańska-Wiśniewska: - Gratulacje, Oleńko! Życzenia dla młodej pary złożyła też wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, posłanka Aleksandra Gajewska: - Olu, gratulacje! Samych pięknych dni, a także minister edukacji Barbara Nowacka, która napisała krótko, ale od serca: Gratulacje ❤️

Posłanka wyglądała pięknie w sukni ślubnej: delikatnej, klasycznej o prostym kroju, ale z szerszymi rękawami przypominającej suknie księżniczek z bajki.

Kim jest posłanka Aleksandra Kot?

To młoda polityczka urodzona w 2000 roku. Z wykształcenia jest prawniczką, ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2023 roku próbowała dostać się do Sejmu, ale bezskutecznie. W kolejnym roku wystartowała w wyborach samorządowych i została radną Krakowa. Dołączyła do komisji dialogu obywatelskiego, planowania przestrzennego, rewizyjnej, edukacji oraz praworządności. Także w 2024 roku trafiła do Sejmu po tym jak posłana Jagna Marczułajtis-Walczak trafiła do Parlamentu Europejskiego.

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