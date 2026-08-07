Najpierw Eldo u Nawrockiego, teraz O.S.T.R. i Cenckiewicz. Zaskakujące nagranie

Znany raper O.S.T.R. zaskoczył, polecając kontrowersyjną trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza i dzieląc się własną, ostrą oceną polskiej transformacji.

Artysta stwierdził, że dopóki nie "wyginą elementy Okrągłego Stołu", nie ma co liczyć na prawdziwą zmianę w Polsce, co wywołało natychmiastową reakcję historyka.

Sprawdź, dlaczego O.S.T.R. wchodzi w świat polityki historycznej i jak Cenckiewicz skomentował jego nietypową rekomendację.

O.S.T.R. poleca Cenckiewicza. „Raper poleca książki”

O.S.T.R., czyli Adam Ostrowski, tym razem nie pojawił się z nowym utworem. Znany raper wystąpił w materiale opublikowanym przez Wydawnictwo LTW, w którym opowiedział o swojej pasji do historii i polecił czytelnikom trylogię Sławomira Cenckiewicza.

Chodzi o trzy książki: „Agentura”, „Transformacja” i „Historia”. Trylogia historyka obejmuje teksty dotyczące m.in. PRL, służb specjalnych, transformacji ustrojowej i sporów wokół najnowszej historii Polski. Sam O.S.T.R. od początku nagrania przyjął charakterystyczny dla siebie, żartobliwy ton.

„Siemanko, z tej strony Gruby Ostry i przede wszystkim gruby fan historii naszego pięknego komunistycznego kraju, czyli w sumie tego, co się wydarzyło po II wojnie światowej” – mówił. Po chwili dodał: „No i praktycznie chyba trwa do dziś, patrząc na to, w jakim kraju żyjemy.”

To oczywiście osobista i publicystyczna ocena rapera, a nie stwierdzenie dotyczące obecnego ustroju Polski.

O.S.T.R. o Okrągłym Stole. Padły mocne słowa

W materiale pojawił się również wątek transformacji ustrojowej i Okrągłego Stołu. O.S.T.R. przedstawił własną ocenę wpływu wydarzeń z przełomu lat 80. i 90. na współczesną Polskę.

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„...dopóty nie wyginą ostatnie elementy okrągłego stołu, to nie możemy liczyć na jakąś taką grubszą zmianę i, że tak można powiedzieć, wbicie się z buta w pełną demokrację.” – stwierdził.

Okres transformacji jest jednym z głównych tematów publikacji Cenckiewicza polecanych przez rapera. O.S.T.R. zachęcał do sięgnięcia po wszystkie trzy tomy. Jak przekonywał, lektura nie była dla niego wyłącznie poważną lekcją historii.

„...chciałbym wam serdecznie polecić trzy książki, które uważam, że każdy kto lubi historię z domieszką dobrej Beki, ponieważ w tych książkach są rzeczy śmiesznaszne, ale przede wszystkim uczą nas pokory jak było i jak już nie jest. Y, prawie nie jest.” – mówił. Następnie wymienił tytuły: „Słuchajcie, agentura, transformacja, historia. Co ja mogę więcej dodać? Sprawdźcie, przeczytajcie, bo warto. Ja przeczytałem Nie żałuję. Uśmiałem się po pachy, ale też czasami miałem chwilę zadumy.”

Trylogia Cenckiewicza ukazała się nakładem Wydawnictwa LTW. Sam autor tłumaczył wcześniej, że zebrał w niej część swojej wieloletniej publicystyki dotyczącej m.in. agentury, transformacji ustrojowej oraz historii jako pola współczesnych sporów. „Co ja mogę zrobić, że lubię czytać” Raper odniósł się również z dystansem do faktu, że zamiast muzyki czy serialu rekomenduje swoim odbiorcom książki historyczne.

„Raper poleca książki. Nie, prędzej byście się spodziewali, że wam polecę jakiś serial, ale no cóż, co ja mogę zrobić, że lubię czytać.” Na końcu zwrócił się bezpośrednio do autora publikacji. „A tak w ogóle, Sławku, dzięki za dobrą robotę i jedna miłość. Elo.”

Cenckiewicz szybko odpowiedział O.S.T.R.-owi

Na reakcję Sławomira Cenckiewicza nie trzeba było długo czekać. Historyk udostępnił wpis Wydawnictwa LTW na platformie X i krótko skomentował rekomendację rapera.

„OSTRY to jest gość! Dzięki!” – napisał.

Cenckiewicz był w latach 2025–2026 szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ze stanowiska odszedł w kwietniu 2026 roku po złożeniu rezygnacji.

Najpierw Eldo u prezydenta, teraz O.S.T.R. z książkami Cenckiewicza Sam wydawca zwrócił uwagę na jeszcze jeden zbieg okoliczności.

„Wczoraj Eldo rapował u Prezydenta @NawrockiKn. Dziś u nas O.S.T.R. poleca trylogię @Cenckiewicz” – napisano przy nagraniu.

OSTRY to jest gość! Dzięki! https://t.co/WGspGjiURf— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) August 7, 2026

Dzień wcześniej Eldo rzeczywiście wystąpił podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji pierwszej rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego. Raper wykonał m.in. utwór „Nie pytaj o nią”. Tym razem polityczno-historyczne emocje wywołał O.S.T.R., nie koncertem, lecz książkami i własną oceną najnowszej historii Polski.

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