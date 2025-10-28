Najsztub pyta. Gościem stand-uper Kuba Rafalski. Oglądaj od 20:00!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-28 17:11

Kolejny odcinek programu "Najsztub pyta" we wtorek, 28 października, o godzinie 20:00. Gościem Piotra Najsztuba będzie stand-uper Kuba Rafalski. To będzie wyjątkowa rozmowa o społeczeństwie, kabaretach, ale też o polityce.

Piotr Najsztub i Kuba Rafalski, stand-uper

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express & Facebook @rafalski.standup

"Najsztub pyta" to nowy propozycja na kanale YouTube "Super Expressu". Gospodarz programu, Piotr Najsztub w każdym odcinku będzie gościł ciekawych rozmówców, którzy reprezentują przeróżne dziedziny. Wśród zaproszonych znajdą się politycy, osoby wpływające na przyszłość kraju, a także autorytety z dziedzin takich jak nauka i prawo, ale nie tylko. Program będzie dostępny na kilku platformach, aby zapewnić szeroki dostęp odbiorcom, w tym na kanale "Super Expressu" na YouTube oraz w wersji audio na Spotify, Apple Podcast, Mediateka.pl. 

- W programie będę gościł polityków, osoby decydujące o przyszłości naszego kraju, ale również autorytety z różnych dziedzin, takich jak nauka czy prawo. Każdy odcinek rozpoczynać się będzie od krótkiego przeglądu informacji z minionych dni, o które nie będę pytał moich gości, bo – mimo że są to sprawy głośne i szeroko omawiane przez media – uważam, że nie są warte naszej uwagi - mówi sam Piotr Najsztub.

Gościem odcinka we wtorek, 28 października, będzie Kuba Rafalski - znany stand-uper, który na scenie stand-upowej działa od lipca 2023. Psycholog i psychoterapeuta. Takiej rozmowy jeszcze nie było! 

Super Express Google News

Piotr Najsztub jest dziennikarzem prasowym, telewizyjnym i radiowym. Był reporterem w „Gazecie Wyborczej”, zastępcą naczelnego dwutygodnika „Viva!”, dyrektorem kreatywnym „Przekroju” i wydawnictwa Edipresse Polska. Prowadził i współprowadził wiele programów telewizyjnych, w tym „Tok Szok” z Jackiem Żakowskim w TVP2 i Polsacie, „Pasażer” w TVP2, „Mała czarna” z Pawłem Królikowskim w TV4, „Najsztub słucha” w TVN Style, „Miło/ść” w Onet.pl i Zoom TV. Był gospodarzem audycji radiowych m.in. w TOK FM i Radiu Wawa.

Najsztub pyta

i

Autor: Materiały własne/ Materiały prasowe Najsztub pyta
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR NAJSZTUB