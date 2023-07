Nie do wiary, co zbiera Artur Dziambor! Luksus, aż szczęka opada

Artur Dziambor ma nietypowe hobby – bardzo interesują go amerykańskie pojazdy. O swoje okazy bardzo dba i nie szczędzi grosza, by doprowadzić je do perfekcji. Może się także pochwalić niesamowitym okazem: dokładnie takie samo auto było w popularnym serialu „Drużyna A”.

- To auto moich marzeń, zapłaciłem za to amerykańskie cacko 75 tys zł. To moja miłość. Auto jest z 1992, to GMC Vandura, w środku zamontowałem nawet DVD – powiedział nam polityk.

Ostatnio Artur Dziambor pojawił się na Pomorzu, gdzie oglądał kolejne modele, jakie mogą trafić do jego kolekcji. To druga edycja imprezy Amcars River Bank Mikoszewo, podczas którego spotykają się właściciele samochodów ze Stanów Zjednoczonych, jak i pasjonaci tej motoryzacji. W trakcie imprezy można było posłuchać muzyki na żywo, wziąć udział w licytacji i konkursach oraz zobaczyć paradę.

- Byłem na zlocie amerykańskich aut w Mikoszewie, gdzie szukam też m.in. inspiracji na kolejne auta amerykańskie – mówił.

Samochody polityka nie są jedynie ozdobą. Sprawdzają się także w praktyce. - Niedługo właśnie tym autem jedziemy z rodziną na ślub na drugi koniec Polski - opowiada nam poseł. Na pewno będzie przyciągać wzrok swoim samochodem!

