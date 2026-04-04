Nie wszyscy wiedzą, że bratem polityka PiS jest bardzo znany reżyser, a jego byłą "bratową" gwiazda "Klanu"

Paulina Jaworska
2026-04-04 11:00

Chyba wszyscy wiedzą, że były szef TVP i były poseł PiS, Jacek Kurski ma brata, który jest dziennikarzem. Ale już mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że brat jednego z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, czyli byłego ministra kultury, Piotra Glińskiego, jest bardzo cenionym i cenionym reżyserem. Poznajcie najbardziej znanych braci ze świata polityki, kultury, mediów i... kościoła!

Były wicepremier i minister kultury, polityk PiS, Piotr Gliński to profesor socjologii i magister ekonomii, wykładowca akademicki, w latach 2005 - 2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 2010 roku współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, w 2014 został Przewodniczącym Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prowadził pogłębione prace studyjne zespołu ekspertów nad nowym programem tej partii, a w pewnym momencie był też wskazany na premiera technicznego. Od 2015 poseł PiS. 

Mało kto wie, że jego starszym bratem jest bardzo znany reżyser, Robert Gliński. To twórca takich filmów jak: "Matka swojej matki", „Cześć Tereska”, "Świnki" „Kamienie na szaniec”, „Zieja”, to on też współtworzył serial "Osiecka". Jednak Robert Gliński to nie tylko reżyser, ale też  scenarzysta i pedagog. Profesor sztuk filmowych, w latach 2008–2012 rektor PWSFTviT w Łodzi. Co ciekawe reżyser był niegdyś związany z bardzo znaną i lubianą aktorką, Joanną Żółtkowską, znaną jako Anna Surmacz z serialu "Klan". 

Kolejną parą braci są poseł Koalicji Obywatelskiej, Marek Sowa i bardzo znany w mediach ksiądz Kazimierz Sowa. Marek Sowa to polski samorządowiec i polityk, w latach 2006–2010 członek zarządu województwa, następnie do 2015 marszałek województwa małopolskiego, poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji.

Zaś ks. Sowa to częsty bywalec mediów i znajomy dziennikarzy, choćby Moniki Olejnik. Co ciekawe, sam studiował dziennikarstwo. Jest on absolwentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a także podyplomowych studiów na kierunku dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, jak również zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Kilka lat temu bracia przeżyli ogromny dramat, w wypadku drogowym zginęła ich ukochana mama. 

Znani bracia, o których w świecie polityki należy pamiętać to oczywiście bracia Kaczyńscy. Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński byli ze sobą bardzo mocno związani. Jako bliźniacy w dzieciństwie i latach nastoletnich zawsze razem spędzali czas. Dopiero w dorosłym życiu ich drogi się nieco rozeszły. Po obronie pracy magisterskiej Lech Kaczyński, w 1971 roku, przeprowadził się do Sopotu, by podjąć pracę naukową w Zakładzie Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Tam poznał przyszłą żonę i założył rodzinę), a Jarosław Kaczyński został w Warszawie, tu podjął pracę. Później jednak znów ich drogi się mocno przecięły, a w końcu bracia razem założyli Prawo i Sprawiedliwość i razem działali w polskiej polityce. 

innymi słynnymi braćmi są Jacek Kurski i Jarosław Kurski. Jeden z nich był politykiem, m.in. europosłem PiS, a także prezesem Telewizji Polskiej. Drugi z braci od lat jest dziennikarzem "Gazety Wyborczej", a także zastępcą redaktora naczelnego. To bracia, których wiele różni. Przez lata nie komentowali swoich działań, każdy z nich robił swoje. Bracia do dziś nie utrzymują bliskich kontaktów. 

