Żałoba w polskim Kościele. Nie żyje legendarna zakonnica. Przed śmiercią ujawniła, jak wygląda życie w klasztorze

Nie żyje siostra Małgorzata Krupecka. Kim była legendarna zakonnica?

Nie żyje siostra Małgorzata Krupecka, która przez lata była rzeczniczką Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Legendarna zakonnica niemal do śmierci była aktywna w mediach społecznościowych. Jeszcze 13 czerwca udostępniła tweeta Radia Niepokalanów o wspomnieniu św. Antoniego. Siostra Małgorzata Krupecka do zgromadzenia Sióstr Urszulanek wstąpiła w 1987 roku w Pniewach. Potem uczyła m.in. języka polskiego w jednej z pniewskich szkół. Zakonnica przez siedem lat mieszkała we Francji, gdzie współpracowała z z Braćmi z Taizé. W latach 1998-2001 była nawet przełożoną wspólnoty sióstr w Taizé! Siostra Małgorzata Krupecka napisała także wiele publikacji na temat św. Urszuli - patronki zakonu, do którego należała.

Siostra Małgorzata Krupecka o życiu w zakonie i seksie

Siostra Małgorzata Krupecka pięć lat przed śmiercią opowiedziała, jak wygląda życie w klasztorze. - Jest to normalne życie. To po prostu jedna z możliwości - mówiła zakonnica w rozmowie z Piotrem Otrębskim z Salve TV. - Jest obłożone rozmaitymi stereotypami, z którymi katolickie media powinny walczyć. Ciągle pokutuje, że wybór życia konsekrowanego to wybór negatywny, czymś się ktoś rozczarował, przeżył zawód miłosny - dodała. Sama przyznała, że nie spotkała żadnej zakonnicy, która "przyszła do zakonu z powodu zawodu miłosnego". Siostra Małgorzata Krupecka wypowiedziała się także na temat seksu. - Składamy ślub posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ślub czystości po to, by pokazać, że seks nie jest czymś niezbędnym do szczęśliwego życia - podkreśliła.

