Niebywałe, czym żona skradła serce Bronisława Komorowskiego! Dała prawdziwy popis

Szok, to mało powiedziane

Bronisław Komorowski już od wczesnej młodości interesował się polityką. W szkole średniej zaangażował się działalność opozycyjną, jednak nie mógł przewidzieć, że wiele lat później zostanie prezydentem! Na pewno nie udałoby mu się to, gdyby nie wsparcie żony.

Anna i Bronisław Komorowscy poznali się rajdzie harcerskim po Puszczy Kampinoskiej. Mieli wtedy kolejno po 17 i 18 lat. Choć młoda dziewczyna miała na oku kogoś innego, jej uwagę zwrócił właśnie przyszły polityk. Miał wówczas ksywkę szef i pożyczał kolegom buty trekkingowe. Choć para nie zakochała się w sobie od pierwszego wejrzenia, utrzymywali kontakt także po powrocie do domu.

Spotykali się przez dwa lata, głównie w domu Anny. Bronisław urzekł ją swoimi zaletami w szczególności poczuciem humoru, dobrymi manierami i pomysłowością. Ona z kolei skradła jego serce gotowaniem. Robiła mu zupę grzybową z łazankami, a ta musiała być wyjątkowo pyszna, skoro dzięki niej rozkwitło tak trwałe uczucie! W przypadku tej pary doskonale sprawdza się powiedzenie przez żołądek do serca. Wiele osób może pozazdrościć byłej pierwszej damie umiejętności kulinarnych!

Kiedy studiowali, postanowili wyjechać do Tyrolu, gdzie pracowali w wakacje w jednym z górskich hoteli, gdzie gotowali, obsługiwali gości i sprzątali. Nie udało im się jednak zarobić na wymorzone mieszkanie. Zrezygnowali także z marzenia o ślubie w Jerozolimie.

Po siedmiu latach od pierwszego spotkania, w 1977 roku, zakochani wzięli ślub w kościele św. Antoniego na ulicy Senatorskiej w Warszawie. Oboje kończyli wtedy studia: ona filologię klasyczną, on historię. Udało im się także nabyć 37-metrową nieruchomość dzięki pomoc krewnych.

Wiele razem przeszli. Bronisław Komorowski był kilkukrotnie aresztowany, łapali się także różnych prac. Anna Komorowska uczyła łaciny w warszawskiej szkole, wyjechała także do Anglii, gdzie pracowała w restauracji i wszywała usztywnienia do rękawiczek oraz do skarpet. Gdy jej mąż został posłem, postanowiła podjąć pracę w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Małżeństwo jest razem do dziś, doczekawszy się pięciorga dzieci. Wiele czasu spędzają w Budzie Ruskiej, gdzie dbają o ogród i organizują imprezy dla bliskich na świeżym powietrzu. Są razem od ponad 50 lat! Choć nie zawsze było im łatwo, przetrwali wszystkie przeciwności, wzajemnie się wspierając.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszkają Anna i Bronisław Komorowscy:

