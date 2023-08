Niepokojące słowa Jackowskiego o Kindze Dudzie! Czarne chmury nad córką prezydenta?

Szok, co Danuta Wałęsa powiedziała o swoim małżeństwie. Nie mogła dłużej wytrzymać. Bolesna prawda: "To trudne do wypowiedzenia..."

Kinga Duda rzadko pokazuje się z rodzicami na ważnych uroczystościach. Młoda kobieta woli skupić się na swojej karierze prawniczej i nie mieszać się w sprawy polityczne. Według Krzysztofa Jackowskiego może się to zmienić… Jasnowidz miał bowiem wizję, która dotyczy Andrzeja Dudy i właśnie jego córki.

- Dziwne, nie rozumiem tego. Córka za granicą, pierwsze słowo, a drugie to widzę taką scenę, że wbiega na pole pełno ludzi, którzy szybko biegną. Widzę scenę, że jest zmierzch, albo przed świtem, jest ciemnawo. Dużo ludzi biegnie szybko, rozproszeni trochę od siebie, biegną przez pole – stwierdził.

W dalszej części stwierdził, ze te wydarzenia mogą doprowadzić do afery i nowe fakty ujrzą światło dzienne. Według Krzysztofa Jackowskiego cała sprawa okaże się wyreżyserowana.

- Z tego wybuchnie jakaś afera. Najpierw to będzie pokazane, być może sfilmowane, a krótko potem się okaże, że z tego wyniknie totalna afera. To będzie inscenizacja, okaże się to nieprawdziwe i wynikną tłumaczenia, dla jakiego celu to zrobiono. To będzie wyreżyserowana scena – kontynuował jasnowidz podczas swojej transmisji – stwierdził jasnowidz.

Opis wizji jest bardzo pobieżny i trudno z całą pewnością stwierdzić, o jaką sytuację może chodzić. Do tej pory jednak Kinga Duda z powodzeniem unikała wszelkich afer, można więc zakładać, że i tym razem uda się jej uniknąć skandalu.

