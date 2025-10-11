Niepokojąca wizja jasnowidza Jackowskiego! Donald Tusk będzie miał powody do zmartwień

Krzysztof Jackowski przewiduje "niejasną sytuację" w Polsce trwającą do 2026 roku, związaną z "nadzwyczajną sytuacją", o której wiedzą najważniejsi politycy w kraju.

Według Jackowskiego, Donald Tusk myśli o zabezpieczeniu pieniędzy, być może w Szwajcarii, w związku z tą sytuacją.

Jasnowidz wieszczy "przekręt", który ma dotknąć Polskę, oraz sugeruje możliwość zmian granic kraju w przyszłości.

Jackowski łączy te przepowiednie z wcześniejszymi wizjami dotyczącymi wojny na Ukrainie i jej wpływu na Polskę.

Krzysztof Jackowski to postać budząca wiele emocji. Jego przepowiednie, często kontrowersyjne, niezmiennie przyciągają uwagę opinii publicznej. Jasnowidz z Człuchowa regularnie publikuje swoje wizje w internecie, poruszając tematy od globalnych konfliktów po wydarzenia polityczne w Polsce.

Donald Tusk i "nadzwyczajna sytuacja"

W jednej z ostatnich wizji Jackowski odniósł się do osoby Donalda Tuska. Wcześniej jasnowidz sugerował niestabilność koalicji rządzącej i niepewną przyszłość premiera. Obecnie jednak Jackowski twierdzi, że "Tusk jest spokojniejszy", a jego pozycja wydaje się być bezpieczna. Powodem tego spokoju ma być "nadzwyczajna sytuacja", o której nie mówi się publicznie.

- Prezydent i premier to wie, niektórzy ludzie z rządu to wiedzą, że Polska jest w sytuacji nadzwyczajnej, nie tylko Polska – twierdzi jasnowidz.

Według Krzysztofa Jackowskiego ta "niejasna sytuacja" ma trwać do lutego 2026 roku. W tym czasie "coś się wydarzy", co skłania Donalda Tuska do myślenia o zabezpieczeniu pieniędzy. Nie jest jasne, czy chodzi o osobiste finanse premiera, czy o budżet państwa. Jackowski wspomina w tym kontekście o Szwajcarii jako miejscu, gdzie premier miałby lokować swoje myśli dotyczące finansów.

"Przekręt" i zmiany granic

Najbardziej niepokojącym elementem przepowiedni Jackowskiego są słowa o "przekręcie", który ma dotknąć Polskę.

- Taka rzecz mi się skojarzyła: że Polskę czeka pewien przekręt. Że ludzie bez tego przekrętu by się zbuntowali, uznaliby, że doszło do kompletnej zdrady – wieszczył jasnowidz.

Jackowski nawiązuje również do swoich wcześniejszych przepowiedni dotyczących wojny na Ukrainie i zmian granic Polski.

- Niepokoje, które nastąpią w Polsce, mają swoje drugie dno, ponieważ zanim się zaczęła wojna na Ukrainie, powiedziałem, że czeka nas wojna, ale powiedziałem też, że potem Polska w dziwny sposób będzie miała w niektórych miejscach inne granice. Nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy ważni politycy na obecną chwilę w Polsce wiedzieli, że jest obawa, iż Polska nie będzie miała granic w niektórych miejscach takich, jakie ma dotychczas – dodał.

Warto jednak pamiętać, że to tylko sugestia tego, co może się stać, a żadnych wizji czy wróżb nie należy traktować jako faktu. Lepiej traktować je z przymrużeniem okam jako ciekawostkę, a nie brać za pewnik.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk w Sopocie:

Sonda Czy uważasz, że przepowiednie jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego się sprawdzają? Tak Nie Nie mam zdania