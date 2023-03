i Autor: instagram

Kto by się spodziewał?

Niesamowite, jak Monika Miller poznała swojego partnera. Miał szczęście

Monika Miller może pochwalić się dużym gronem fanów, którzy doceniają nie tylko jej twórczość, ale też podejście do życia. Wnuczka Leszka Millera przeszła wiele trudnych chwil, do tego walczy z nieuleczalną chorobą, a mimo to pozostaje uśmiechniętą i serdeczną osobą. Obecnie jest w szczęśliwym związku, który zaczął się w nietypowy sposób.